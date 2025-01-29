29 января 2025

Наркотрип депутата из ХМАО закончился штрафом

Экс-депутат Кукушкин из Урая заплатит 30000 рублей за драку на нарко-вечеринке
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал бывшего депутата думы Урая Артема Кукушкина за хранение наркотиков
Суд оштрафовал бывшего депутата думы Урая Артема Кукушкина за хранение наркотиков Фото:

Бывший депутат городской думы Урая Артем Кукушкин отделался штрафом за драку на нарко-вечеринке. Он рассказал URA.RU, что суд постановил ему выплатить 30 тысяч рублей.

«Суд прошел 24 января. Я получил штраф — 30 тысяч рублей за хранение наркотиков», — уточнил Кукушкин.

Теперь уже бывший народный избранник, лишившись мандата в думе Урая за драку с помощником в квартире знакомой, как минимум год должен будет воздержаться от возвращения в политику. Освободившееся от заседаний время он использует на благо семьи.

Ранее URA.RU описывало подробности драки, которую устроил на вечеринке Кукушкин. Это привело к отставке политика, а гордума лишилась одного из двух главных оппозиционеров.

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Бывший депутат городской думы Урая Артем Кукушкин отделался штрафом за драку на нарко-вечеринке. Он рассказал URA.RU, что суд постановил ему выплатить 30 тысяч рублей. «Суд прошел 24 января. Я получил штраф — 30 тысяч рублей за хранение наркотиков», — уточнил Кукушкин. Теперь уже бывший народный избранник, лишившись мандата в думе Урая за драку с помощником в квартире знакомой, как минимум год должен будет воздержаться от возвращения в политику. Освободившееся от заседаний время он использует на благо семьи. Ранее URA.RU описывало подробности драки, которую устроил на вечеринке Кукушкин. Это привело к отставке политика, а гордума лишилась одного из двух главных оппозиционеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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