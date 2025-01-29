Наркотрип депутата из ХМАО закончился штрафом

Бывший депутат городской думы Урая Артем Кукушкин отделался штрафом за драку на нарко-вечеринке. Он рассказал URA.RU, что суд постановил ему выплатить 30 тысяч рублей.
«Суд прошел 24 января. Я получил штраф — 30 тысяч рублей за хранение наркотиков», — уточнил Кукушкин.
Теперь уже бывший народный избранник, лишившись мандата в думе Урая за драку с помощником в квартире знакомой, как минимум год должен будет воздержаться от возвращения в политику. Освободившееся от заседаний время он использует на благо семьи.
Ранее URA.RU описывало подробности драки, которую устроил на вечеринке Кукушкин. Это привело к отставке политика, а гордума лишилась одного из двух главных оппозиционеров.
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