Стало известно, когда США и Украина подпишут сделку по полезным ископаемым

Договор об использовании полезных ископаемых, заключенный между США и Украиной, будет подписан в период с 24 по 28 февраля. Об этом рассказал специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стивен Уиткофф.
«Я ожидаю, что сделка будет подписана на неделе», — заявил Уиткофф в интервью для телеканала CNN. Спецпосланник президента США Дональда Трампа отметил, что американский лидер рассматривает подписание сделки, как возможность возместить то, что Вашингтон сделал для граждан Украины.
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