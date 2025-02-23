Стало известно, когда США и Украина подпишут сделку по полезным ископаемым

Спецпосланник Трампа Уиткофф: сделка с Киевом состоится на следующей неделе
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Подписание сделки считают платой за то, что США сделали для Украины, заявил спецпосланник Трампа
Подписание сделки считают платой за то, что США сделали для Украины, заявил спецпосланник Трампа Фото:

Договор об использовании полезных ископаемых, заключенный между США и Украиной, будет подписан в период с 24 по 28 февраля. Об этом рассказал специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стивен Уиткофф.

«Я ожидаю, что сделка будет подписана на неделе», — заявил Уиткофф в интервью для телеканала CNN. Спецпосланник президента США Дональда Трампа отметил, что американский лидер рассматривает подписание сделки, как возможность возместить то, что Вашингтон сделал для граждан Украины.

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Договор об использовании полезных ископаемых, заключенный между США и Украиной, будет подписан в период с 24 по 28 февраля. Об этом рассказал специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стивен Уиткофф. «Я ожидаю, что сделка будет подписана на неделе», — заявил Уиткофф в интервью для телеканала CNN. Спецпосланник президента США Дональда Трампа отметил, что американский лидер рассматривает подписание сделки, как возможность возместить то, что Вашингтон сделал для граждан Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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