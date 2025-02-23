Спецпосланник Трампа сделал заявление о сделке по достижению мира на Украине

Уиткофф: сделка по достижению мира на Украине будет достигнута быстро
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Стамбульские соглашения могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине
Стамбульские соглашения могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Договоренность о восстановлении мира на Украине может быть заключена «довольно скоро». Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Наши переговоры [с Россией] в Саудовской Аравии. на мой взгляд, были позитивными и конструктивными. Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент США, думаю, что мы сможем довольно скоро добиться определенных подвижек»,— заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN. 

Также специальный представитель сообщил, что Россия выразила свою готовность к завершению конфликта. В ходе переговоров с США были разработаны проекты стамбульских соглашений. По его словам, они могут лечь в основу мирного договора между Украиной и Россией.

В ходе переговоров, проходивших в Стамбуле в 2022 году, РФ предложила Украине заключить мирное соглашение. Однако, по словам экономиста Джеффри Сакса, выступавшего в Европарламенте, под влиянием Запада Киев отклонил это предложение, передает «Царьград»

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Договоренность о восстановлении мира на Украине может быть заключена «довольно скоро». Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. «Наши переговоры [с Россией] в Саудовской Аравии. на мой взгляд, были позитивными и конструктивными. Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент США, думаю, что мы сможем довольно скоро добиться определенных подвижек»,— заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN.  Также специальный представитель сообщил, что Россия выразила свою готовность к завершению конфликта. В ходе переговоров с США были разработаны проекты стамбульских соглашений. По его словам, они могут лечь в основу мирного договора между Украиной и Россией. В ходе переговоров, проходивших в Стамбуле в 2022 году, РФ предложила Украине заключить мирное соглашение. Однако, по словам экономиста Джеффри Сакса, выступавшего в Европарламенте, под влиянием Запада Киев отклонил это предложение, передает «Царьград»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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