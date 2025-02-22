В Надыме (ЯНАО) подведены итоги Дня оленевода. Победителем стала команда Ямальского района — им вручили Кубок Губернатора.
«Кубок Губернатора — у команды из Ямальского района. На площади Юбилейной подведены итоги самых колоритных северных соревнований. Главный приз XXIX Открытых традиционных соревнований оленеводов выиграла команда МОП „Ярсалинское“», — сообщили в telegram-канале власти Надымского района.
Второе место заняла команда Приуральского района ТСО КМНС «Харп». Призы получили и победители гонок на оленьих упряжках среди женщин и мужчин. Наградой за первое место стали снегоходы.
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