22 февраля 2025
21 февраля 2025

На Дне оленевода вручили кубок губернатора ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Победителям гонок на оленьих упряжках вручили снегоходы
Победителям гонок на оленьих упряжках вручили снегоходы Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

В Надыме (ЯНАО) подведены итоги Дня оленевода. Победителем стала команда Ямальского района — им вручили Кубок Губернатора.

«Кубок Губернатора — у команды из Ямальского района. На площади Юбилейной подведены итоги самых колоритных северных соревнований. Главный приз XXIX Открытых традиционных соревнований оленеводов выиграла команда МОП „Ярсалинское“», — сообщили в telegram-канале власти Надымского района.

Второе место заняла команда Приуральского района ТСО КМНС «Харп». Призы получили и победители гонок на оленьих упряжках среди женщин и мужчин. Наградой за первое место стали снегоходы.

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В Надыме (ЯНАО) подведены итоги Дня оленевода. Победителем стала команда Ямальского района — им вручили Кубок Губернатора. «Кубок Губернатора — у команды из Ямальского района. На площади Юбилейной подведены итоги самых колоритных северных соревнований. Главный приз XXIX Открытых традиционных соревнований оленеводов выиграла команда МОП „Ярсалинское“», — сообщили в telegram-канале власти Надымского района. Второе место заняла команда Приуральского района ТСО КМНС «Харп». Призы получили и победители гонок на оленьих упряжках среди женщин и мужчин. Наградой за первое место стали снегоходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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