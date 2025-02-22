22 февраля 2025

В Пермском крае стало меньше «пьяных» ДТП

Минтербез: количество «пьяных» ДТП в Прикамье снизилось на 11%
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За 2024 год на 17,4% снизилось число пострадавших в авариях по вине пьяных водителей
За 2024 год на 17,4% снизилось число пострадавших в авариях по вине пьяных водителей Фото:

Количество ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, в Пермском крае снизилось на 10,9%. Об этом сообщила пресс-служба 

«По данным регионального МВД с начала 2024 года удалось добиться снижения количества ДТП, произошедших по вине пьяных водителей на 10,9 %. Количество травмированных в таких ДТП упало на 17,4 %», — сообщается на сайте ведомства.

В рамках усилий по повышению безопасности дорожного движения в Пермском крае было решено выделить средства на вознаграждения за информацию о пьяных водителях. Губернатор Дмитрий Махонин подписал постановление о выделении из бюджета по 250 тысяч рублей ежегодно на эти цели с 2024 по 2026 год.

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Количество ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, в Пермском крае снизилось на 10,9%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края. «По данным регионального МВД с начала 2024 года удалось добиться снижения количества ДТП, произошедших по вине пьяных водителей на 10,9 %. Количество травмированных в таких ДТП упало на 17,4 %», — сообщается на сайте ведомства. В рамках усилий по повышению безопасности дорожного движения в Пермском крае было решено выделить средства на вознаграждения за информацию о пьяных водителях. Губернатор Дмитрий Махонин подписал постановление о выделении из бюджета по 250 тысяч рублей ежегодно на эти цели с 2024 по 2026 год.
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