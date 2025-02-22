В Пермском крае стало меньше «пьяных» ДТП

Количество ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, в Пермском крае снизилось на 10,9%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
«По данным регионального МВД с начала 2024 года удалось добиться снижения количества ДТП, произошедших по вине пьяных водителей на 10,9 %. Количество травмированных в таких ДТП упало на 17,4 %», — сообщается на сайте ведомства.
В рамках усилий по повышению безопасности дорожного движения в Пермском крае было решено выделить средства на вознаграждения за информацию о пьяных водителях. Губернатор Дмитрий Махонин подписал постановление о выделении из бюджета по 250 тысяч рублей ежегодно на эти цели с 2024 по 2026 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!