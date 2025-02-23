Партия Шольца уступила оппозиции на выборах в Германии

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем, занимает лидирующие позиции на досрочных выборах в бундестаг, получив 29% голосов. Данные предоставлены социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Фридрих Мерц, лидер ХДС/ХСС, выразил удовлетворение результатами, заявив: «Это подтверждает, что наша политика и направление, которое мы выбрали, находят поддержку у избирателей», — сообщает телеканал ARD. Второе место, по данным телеканала, занимает партия «Альтернатива для Германии», которую возглавляет Алиса Вайдель. Свои голоса за них отдали 19,5% избирателей.
Олаф Шольц, занимающий должность канцлера и возглавляющий Социал-демократическую партию Германии, получил 16% голосов, заняв третье место на выборах. Это самый маленький результат в истории партии. С результатом 13,5% им уступили «Зеленые», заняв четвертую позицию. Партия «Левые» набирает 8,5%, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) — 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) — 4,9%.
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