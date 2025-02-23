23 февраля 2025
22 февраля 2025

Пермяки завоевали золото на чемпионате России по санному спорту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки обошли команду Красноярского края и Москвы
Пермяки обошли команду Красноярского края и Москвы Фото:

Сборная Пермского края одержала победу, завоевав золотую медаль на чемпионате России по санному спорту, который проходил в Сочи. В состав команды от края вошли Ксения Шамова, Матвей Пересторонин, Лев Романов и Владислав Веремеенко.

«На чемпионате России в Красной Поляне спортсмены завоевали золото, преодолев дистанцию за 2 минуты 49,781 секунды. Кроме того, Ксения Шамова показала третий результат среди участниц в одиночных стартах, в то время как Лев Романов и Владислав Веремеенко заняли второе место в соревнованиях на двухместных санях», — сообщается на странице центра спортивной подготовки Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат проходил с 21 по 22 февраля. По итогам состязаний второе место заняла команда из Красноярского края, а бронзовые медали достались спортсменам из Москвы.

Чемпионат России по санному спорту состоялся в Сочи с 21 по 22 февраля
Чемпионат России по санному спорту состоялся в Сочи с 21 по 22 февраля
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Сборная Пермского края одержала победу, завоевав золотую медаль на чемпионате России по санному спорту, который проходил в Сочи. В состав команды от края вошли Ксения Шамова, Матвей Пересторонин, Лев Романов и Владислав Веремеенко. «На чемпионате России в Красной Поляне спортсмены завоевали золото, преодолев дистанцию за 2 минуты 49,781 секунды. Кроме того, Ксения Шамова показала третий результат среди участниц в одиночных стартах, в то время как Лев Романов и Владислав Веремеенко заняли второе место в соревнованиях на двухместных санях», — сообщается на странице центра спортивной подготовки Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат проходил с 21 по 22 февраля. По итогам состязаний второе место заняла команда из Красноярского края, а бронзовые медали достались спортсменам из Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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