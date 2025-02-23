23 февраля 2025

Дания вложит в Украину еще десятки миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дания намерена выделить деньги в качестве гумпомощи
Дания намерена выделить деньги в качестве гумпомощи Фото:

Правительство Дании объявило о выделении дополнительных 405 млн крон или 56,81 млн долларов на гуманитарную поддержку и восстановление Украины. Об этом заявил МИД королевства. Сообщение опубликовано в соцсети Х.

«По оценкам ООН, в 2025 году в гуманитарной помощи будут нуждаться почти 13 млн человек — более трети нынешнего населения Украины», — указано в заявлении королевства. 

Дания активно поддерживает Украину с начала конфликта, выделив за это время около 7,5 миллиардов долларов. В 2025 году, когда Дания возглавит ЕС, планируется дополнительная помощь в размере 1,35 миллиарда долларов на военные нужды, включая совместные закупки и производство вооружений для Украины.

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Правительство Дании объявило о выделении дополнительных 405 млн крон или 56,81 млн долларов на гуманитарную поддержку и восстановление Украины. Об этом заявил МИД королевства. Сообщение опубликовано в соцсети Х. «По оценкам ООН, в 2025 году в гуманитарной помощи будут нуждаться почти 13 млн человек — более трети нынешнего населения Украины», — указано в заявлении королевства.  Дания активно поддерживает Украину с начала конфликта, выделив за это время около 7,5 миллиардов долларов. В 2025 году, когда Дания возглавит ЕС, планируется дополнительная помощь в размере 1,35 миллиарда долларов на военные нужды, включая совместные закупки и производство вооружений для Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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