Дания вложит миллиард в Украину

Власти Дании выделят 1,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2025 году. За время СВО на счета Киева от датского правительства поступило около 7,5 миллиардов долларов.
«На 2025 год предусмотрено выделение Копенгагеном военной помощи киевскому режиму на 1,35 миллиардов долларов. В период датского председательства в ЕС, которое состоится во второй половине 2025 года, одним из приоритетов Копенгагена станет наращивание совместных закупок и производства вооружений в странах ЕС, в том числе для последующей передачи Украине», — пояснили «Известиям» в посольстве России в столице Дании.
Помимо прямой финансовой помощи, Дания активно участвует в производстве и поставках вооружений для Украины. Отмечается, что страна не только поставляет широкий спектр военной техники, включая истребители F-16 и танки Leopard, но и способствует развитию оборонной промышленности Украины через прямые инвестиции.
Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен запасалась консервами и предметами первой необходимости, боясь атак со стороны РФ. Датское королевство поддерживает Украину с самого начала российской спецоперации на Украине. Именно она стала одной из первых стран Запада, кто решился отправить Киеву истребители F-16.
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