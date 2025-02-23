23 февраля 2025
22 февраля 2025

В Пермском крае простились с погибшим на СВО Фархатом Уразовым

© Служба новостей «URA.RU»
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С военнослужащим простились 22 февраля
С военнослужащим простились 22 февраля Фото:

В селе Барда (Пермский край) простились с погибшим на СВО бойцом Фархатом Уразовым. Об этом сообщила администрация Бардымского муниципального округа.

«Мы попрощались с Уразовым Фархатом Насимзяновичем, который был направлен для участия в специальной военной операции после подписания контракта. Погиб военнослужащий 20 декабря 2023 года», — написано на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Родился боец 27 сентября 1970 года в селе Барда. Окончил Бардымскую среднюю школу, а после окончил политехническое училище по профессии столяр-мебельщик. В период с 1988 по 1990 годы служил в рядах Российской Армии.

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В селе Барда (Пермский край) простились с погибшим на СВО бойцом Фархатом Уразовым. Об этом сообщила администрация Бардымского муниципального округа. «Мы попрощались с Уразовым Фархатом Насимзяновичем, который был направлен для участия в специальной военной операции после подписания контракта. Погиб военнослужащий 20 декабря 2023 года», — написано на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Родился боец 27 сентября 1970 года в селе Барда. Окончил Бардымскую среднюю школу, а после окончил политехническое училище по профессии столяр-мебельщик. В период с 1988 по 1990 годы служил в рядах Российской Армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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