Зеленский может сбежать в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский может обратиться к Турции с просьбой о предоставлении убежища. Также не исключен внутренний переворот в стране. Такого мнения придерживается колумнист турецкой газеты Aksam Эрай Гюлчюлер.
«Если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с внутренним переворотом… Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают», — пишет колумнист.
Гюлчюлер уверен в том, что Соединенные Штаты и европейские страны, заняли довольно открытую позицию в отношении Зеленского: они не желают предоставлять Украине оружие и другую военную помощь. Турецкий колумнист также считает, что Зеленскому стоило заключить мир еще в марте 2022 года, прислушавшись к совету президента Турции Реджепа Эрдогана.
Зеленскому могут сказать «уйти с дороги», считает Гюлчюлер. Ранее президент США Дональд Трамп открыто заявил, что не хочет видеть украинского лидера за столом переговоров. Отношения двух глав государств обострились, что создает угрозу для безопасности и суверенитета Украины, пишет «Царьград».
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