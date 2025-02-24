Зеленский может сбежать в Турцию

Колумнист Гюлчюлер: Зеленский попросит убежища в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский лишился поддержки Запада и может сбежать, считает турецкий колумнист
Зеленский лишился поддержки Запада и может сбежать, считает турецкий колумнист Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский может обратиться к Турции с просьбой о предоставлении убежища. Также не исключен внутренний переворот в стране. Такого мнения придерживается колумнист турецкой газеты Aksam Эрай Гюлчюлер.

«Если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с внутренним переворотом… Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают», — пишет колумнист.

Гюлчюлер уверен в том, что Соединенные Штаты и европейские страны, заняли довольно открытую позицию в отношении Зеленского: они не желают предоставлять Украине оружие и другую военную помощь. Турецкий колумнист также считает, что Зеленскому стоило заключить мир еще в марте 2022 года, прислушавшись к совету президента Турции Реджепа Эрдогана.

Зеленскому могут сказать «уйти с дороги», считает Гюлчюлер. Ранее президент США Дональд Трамп открыто заявил, что не хочет видеть украинского лидера за столом переговоров. Отношения двух глав государств обострились, что создает угрозу для безопасности и суверенитета Украины, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский может обратиться к Турции с просьбой о предоставлении убежища. Также не исключен внутренний переворот в стране. Такого мнения придерживается колумнист турецкой газеты Aksam Эрай Гюлчюлер. «Если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с внутренним переворотом… Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают», — пишет колумнист. Гюлчюлер уверен в том, что Соединенные Штаты и европейские страны, заняли довольно открытую позицию в отношении Зеленского: они не желают предоставлять Украине оружие и другую военную помощь. Турецкий колумнист также считает, что Зеленскому стоило заключить мир еще в марте 2022 года, прислушавшись к совету президента Турции Реджепа Эрдогана. Зеленскому могут сказать «уйти с дороги», считает Гюлчюлер. Ранее президент США Дональд Трамп открыто заявил, что не хочет видеть украинского лидера за столом переговоров. Отношения двух глав государств обострились, что создает угрозу для безопасности и суверенитета Украины, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...