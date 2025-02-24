Раскрыты итоги выборов в Германии

ХДС/ХСС победил на выборах в Бундестаг
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Стали известны результаты выборов в Германии
Стали известны результаты выборов в Германии Фото:

Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) победил на выборах в бундестаг в Германии с 28,6% голосов. Об этом сообщается на сайте избиркома по итогам подсчета во всех 299 округах.

Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место с 20,8%, социал-демократы (СДПГ) Шольца на третьем с 16,4%. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» набрал 4,97% голосов и не проходит в Бундестаг, так как порог вхождения 5%. Так же не вошла в правительство СвДП, говорится в сообщении. 

Ранее лидер немецкой партии Свободная демократическая партия (СвДП) и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених так же ушел в отставку после выборов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение, пишет RT. 

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Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) победил на выборах в бундестаг в Германии с 28,6% голосов. Об этом сообщается на сайте избиркома по итогам подсчета во всех 299 округах. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место с 20,8%, социал-демократы (СДПГ) Шольца на третьем с 16,4%. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» набрал 4,97% голосов и не проходит в Бундестаг, так как порог вхождения 5%. Так же не вошла в правительство СвДП, говорится в сообщении.  Ранее лидер немецкой партии Свободная демократическая партия (СвДП) и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених так же ушел в отставку после выборов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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