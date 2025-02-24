Раскрыты итоги выборов в Германии

Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) победил на выборах в бундестаг в Германии с 28,6% голосов. Об этом сообщается на сайте избиркома по итогам подсчета во всех 299 округах.
Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место с 20,8%, социал-демократы (СДПГ) Шольца на третьем с 16,4%. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» набрал 4,97% голосов и не проходит в Бундестаг, так как порог вхождения 5%. Так же не вошла в правительство СвДП, говорится в сообщении.
Ранее лидер немецкой партии Свободная демократическая партия (СвДП) и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених так же ушел в отставку после выборов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение, пишет RT.
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