23 февраля 2025

Второй немецкий политик подал в отставку после проигрыша на выборах

Глава СДПГ Мютцених ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Еще один политик отказался от продолжения карьеры
Еще один политик отказался от продолжения карьеры Фото:

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених ушел в отставку после проигрыша на выборах. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

«Историческое поражение СДПГ на выборах привело к первым последствиям для конкретных людей. В письме, адресованном фракции, Рольф Мютцених объявил о своем уходе с поста председателя. Его пост должен перенять глава СДПГ (Ларс) Клингбайль», — говорится на сайте телеканала. 

Ранее лидер немецкой партии СвДП и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики после проигрыша на выборах. Он написал в Х, что не планирует заниматься активной политикой. 

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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених ушел в отставку после проигрыша на выборах. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV. «Историческое поражение СДПГ на выборах привело к первым последствиям для конкретных людей. В письме, адресованном фракции, Рольф Мютцених объявил о своем уходе с поста председателя. Его пост должен перенять глава СДПГ (Ларс) Клингбайль», — говорится на сайте телеканала.  Ранее лидер немецкой партии СвДП и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики после проигрыша на выборах. Он написал в Х, что не планирует заниматься активной политикой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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