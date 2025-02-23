Второй немецкий политик подал в отставку после проигрыша на выборах

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених ушел в отставку после проигрыша на выборах. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.
«Историческое поражение СДПГ на выборах привело к первым последствиям для конкретных людей. В письме, адресованном фракции, Рольф Мютцених объявил о своем уходе с поста председателя. Его пост должен перенять глава СДПГ (Ларс) Клингбайль», — говорится на сайте телеканала.
Ранее лидер немецкой партии СвДП и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики после проигрыша на выборах. Он написал в Х, что не планирует заниматься активной политикой.
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