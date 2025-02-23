Лидер немецкой партии заявил об уходе из политики

Лидер немецкой партии Свободная демократическая партия (СвДП) и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики после проигрыша на выборах. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, и новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики», — написал Линднер.
Ранее протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Линднера. Это произошло во время его посещения Любека для телевизионного диалога с горожанами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.