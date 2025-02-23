23 февраля 2025

Лидер немецкой партии заявил об уходе из политики

© Служба новостей «URA.RU»
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Линдер заявил, что планирует уйти из политики
Линдер заявил, что планирует уйти из политики Фото:

Лидер немецкой партии Свободная демократическая партия (СвДП) и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики после проигрыша на выборах. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, и новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики», — написал Линднер.

Ранее протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Линднера. Это произошло во время его посещения Любека для телевизионного диалога с горожанами.

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Лидер немецкой партии Свободная демократическая партия (СвДП) и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики после проигрыша на выборах. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X. «Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, и новое начало для Германии. За это я и боролся. Теперь я ухожу из активной политики», — написал Линднер. Ранее протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Линднера. Это произошло во время его посещения Любека для телевизионного диалога с горожанами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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