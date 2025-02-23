ProCHAD: в Октябрьском округе Пермского края подростки изнасиловали девочку

В Октябрьском муниципальном округе подростки избили и изнасиловали девочку. Случай с нападением на несовершеннолетнюю произошел в четверг, 20 февраля. Об этом сообщает информационный портал округа ProCHAD.
«В дежурную часть отдела МВД по Октябрьскому МО было подано заявление об избиении и изнасиловании несовершеннолетней девушки группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что насильников было трое. Один из них — совершеннолетний», — сообщает портал. В материале уточняется, что виновные уже задержаны.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Пермскому краю. На момент публикации ответ не поступил.
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