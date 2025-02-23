23 февраля 2025
22 февраля 2025

ProCHAD: в Октябрьском округе Пермского края подростки изнасиловали девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, виновные задержаны
По предварительным данным, виновные задержаны Фото:

В Октябрьском муниципальном округе подростки избили и изнасиловали девочку. Случай с нападением на несовершеннолетнюю произошел в четверг, 20 февраля. Об этом сообщает информационный портал округа ProCHAD.

«В дежурную часть отдела МВД по Октябрьскому МО было подано заявление об избиении и изнасиловании несовершеннолетней девушки группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что насильников было трое. Один из них — совершеннолетний», — сообщает портал. В материале уточняется, что виновные уже задержаны.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Пермскому краю. На момент публикации ответ не поступил.

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В Октябрьском муниципальном округе подростки избили и изнасиловали девочку. Случай с нападением на несовершеннолетнюю произошел в четверг, 20 февраля. Об этом сообщает информационный портал округа ProCHAD. «В дежурную часть отдела МВД по Октябрьскому МО было подано заявление об избиении и изнасиловании несовершеннолетней девушки группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что насильников было трое. Один из них — совершеннолетний», — сообщает портал. В материале уточняется, что виновные уже задержаны. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК России по Пермскому краю. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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