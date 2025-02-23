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Рецидивистка терроризирует и избивает полицейских в ЯНАО

Женщина из Ноябрьска пнула полицейского в грудь и попала под уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянка избивает и материт полицейских (фото из архива)
Ноябрянка избивает и материт полицейских (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске 2 января женщина пнула ногой в грудь полицейского и попала под уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного следкома. По данным источников агентства и суда Ноябрьска, женщина имеет четыре судимости только по статье 318 УК РФ.

«По данным следствия, 2 января в Ноябрьске сотрудниками полиции при патрулировании улиц города выявлена женщина, находящаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При доставлении в городскую больницу для освидетельствования, 49-летняя местная жительница оскорбила сотрудника полиции грубой нецензурной бранью и нанесла ему удар ногой в область груди», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Впервые женщину осудили за применение насилия в отношении представителя власти в 2021 году. Следственные органы выявили два эпизода — одного полицейского она ударила кулаком в ухо, а второго пнула ногой в бедро. Оба раза нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По совокупности с другими преступлениями, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев.

Выйдя из колонии, ноябрянка 1975 года рождения не успокоилась. Уже в 2024 году она побила еще нескольких полицейских, прибывающих утихомирить буйную гражданку. При этом, она высказывала угрозы убийством и материла сотрудников. Наказанием стали принудительные работы и ограничительные меры. По данным суда, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере и проходит амбулаторное лечение.

В настоящее время, следователями СУ СКР возбуждено новое уголовное дело. Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

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В Ноябрьске 2 января женщина пнула ногой в грудь полицейского и попала под уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного следкома. По данным источников агентства и суда Ноябрьска, женщина имеет четыре судимости только по статье 318 УК РФ. «По данным следствия, 2 января в Ноябрьске сотрудниками полиции при патрулировании улиц города выявлена женщина, находящаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При доставлении в городскую больницу для освидетельствования, 49-летняя местная жительница оскорбила сотрудника полиции грубой нецензурной бранью и нанесла ему удар ногой в область груди», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Впервые женщину осудили за применение насилия в отношении представителя власти в 2021 году. Следственные органы выявили два эпизода — одного полицейского она ударила кулаком в ухо, а второго пнула ногой в бедро. Оба раза нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По совокупности с другими преступлениями, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев. Выйдя из колонии, ноябрянка 1975 года рождения не успокоилась. Уже в 2024 году она побила еще нескольких полицейских, прибывающих утихомирить буйную гражданку. При этом, она высказывала угрозы убийством и материла сотрудников. Наказанием стали принудительные работы и ограничительные меры. По данным суда, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере и проходит амбулаторное лечение. В настоящее время, следователями СУ СКР возбуждено новое уголовное дело. Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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