«Тренируют боевиков?»: шокирующие заявления о подпольных ММА-клубах в России

Подпольные ММА-клубы для нелегальных мигрантов могут оказаться «кузницей радикалов», заявил в беседе с корреспондентом URA.RU экс-оперативник РУБОП Михаил Игнатов. По его словам, в крупных городах России действуют сети таких клубов, куда диаспоры могут насильно «загонять» иностранцев из Средней Азии.
«Там не готовят спортсменов для выступлений на соревнованиях. Цель преследуется одна — научить их махать руками, ногами, бить по жизненно важным органам. В таких заведениях воспитывают экстремистов», — утверждает бывший оперативник.
Адвокат Иван Миронов подтвердил URA.RU наличие проблемы, связав ее с коррупцией и опасениями силовиков вмешиваться в деятельность этнических анклавов. Он отметил, что политической воли для решения проблемы пока нет, несмотря на признание ее даже главой СК РФ Бастрыкиным.
«Связано это с гигантским объемом работы, необходимой для пресечения их деятельности, а также с коррупционной составляющей. Владельцы залов находятся под покровительством невысоких чинов полиции», — заявил Миронов.
Получить какую-либо информацию о деятельности подпольных ММА-клубов оказалось непросто. Корреспондент URA.RU попытался связаться с организациями, номера которых были найдены в открытом доступе, но ни один из них не ответил на звонки. Попытка связаться с тренером клуба «Akhmat» «ВКонтакте» также не увенчалась успехом. Несут ли такие организации реальную угрозу для России и можно ли ее предотвратить, читайте в нашем материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.