«Тренируют боевиков?»: шокирующие заявления о подпольных ММА-клубах в России

Экс-оперативник Игнатов заявил о подготовке экстремистов в тайных клубах ММА
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В подпольных ММА-клубах воспитывают не спортсменов, а экстремистов
В подпольных ММА-клубах воспитывают не спортсменов, а экстремистов Фото:

Подпольные ММА-клубы для нелегальных мигрантов могут оказаться «кузницей радикалов», заявил в беседе с корреспондентом URA.RU экс-оперативник РУБОП Михаил Игнатов. По его словам, в крупных городах России действуют сети таких клубов, куда диаспоры могут насильно «загонять» иностранцев из Средней Азии.

«Там не готовят спортсменов для выступлений на соревнованиях. Цель преследуется одна — научить их махать руками, ногами, бить по жизненно важным органам. В таких заведениях воспитывают экстремистов», — утверждает бывший оперативник.

Адвокат Иван Миронов подтвердил URA.RU наличие проблемы, связав ее с коррупцией и опасениями силовиков вмешиваться в деятельность этнических анклавов. Он отметил, что политической воли для решения проблемы пока нет, несмотря на признание ее даже главой СК РФ Бастрыкиным.

«Связано это с гигантским объемом работы, необходимой для пресечения их деятельности, а также с коррупционной составляющей. Владельцы залов находятся под покровительством невысоких чинов полиции», — заявил Миронов.

Получить какую-либо информацию о деятельности подпольных ММА-клубов оказалось непросто. Корреспондент URA.RU попытался связаться с организациями, номера которых были найдены в открытом доступе, но ни один из них не ответил на звонки. Попытка связаться с тренером клуба «Akhmat» «ВКонтакте» также не увенчалась успехом. Несут ли такие организации реальную угрозу для России и можно ли ее предотвратить, читайте в нашем материале.

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Подпольные ММА-клубы для нелегальных мигрантов могут оказаться «кузницей радикалов», заявил в беседе с корреспондентом URA.RU экс-оперативник РУБОП Михаил Игнатов. По его словам, в крупных городах России действуют сети таких клубов, куда диаспоры могут насильно «загонять» иностранцев из Средней Азии. «Там не готовят спортсменов для выступлений на соревнованиях. Цель преследуется одна — научить их махать руками, ногами, бить по жизненно важным органам. В таких заведениях воспитывают экстремистов», — утверждает бывший оперативник. Адвокат Иван Миронов подтвердил URA.RU наличие проблемы, связав ее с коррупцией и опасениями силовиков вмешиваться в деятельность этнических анклавов. Он отметил, что политической воли для решения проблемы пока нет, несмотря на признание ее даже главой СК РФ Бастрыкиным. «Связано это с гигантским объемом работы, необходимой для пресечения их деятельности, а также с коррупционной составляющей. Владельцы залов находятся под покровительством невысоких чинов полиции», — заявил Миронов. Получить какую-либо информацию о деятельности подпольных ММА-клубов оказалось непросто. Корреспондент URA.RU попытался связаться с организациями, номера которых были найдены в открытом доступе, но ни один из них не ответил на звонки. Попытка связаться с тренером клуба «Akhmat» «ВКонтакте» также не увенчалась успехом. Несут ли такие организации реальную угрозу для России и можно ли ее предотвратить, читайте в нашем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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