23 февраля 2025
22 февраля 2025

В Пермском крае туристов приглашают поплавать в скафандре в ледяной воде. Видео

В Пермском крае появилось новое экстремальное развлечение — арктическое купание
© Служба новостей «URA.RU»
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Не только утки могут свободно плавать в зимнем озере
Не только утки могут свободно плавать в зимнем озере Фото:

В Голубом озере в Пермском крае теперь можно искупаться зимой. Для этого не обязательно заниматься моржеванием, так как пловцы надевают специальный гидрокостюм. Новое развлечение для туристов называется айс-флоатинг или арктическое купание, рассказали в минтуризма региона.

«Гидрокостюм для айс-флоатинга представляет собой огромный ярко-красный или оранжевый скафандр, у которого открыта лишь область лица, а на шее за головой находится специальная подушка. Костюм сделан из специального толстого вспененного неопрена. В такой „броне“ можно провести в воде около шести часов при температуре воды до 0 градусов», — цитирует сайт минтуризма директора компании «Экотур» Оксану Трапезникову.

Голубое озеро для нового аттракциона выбрано не случайно. Оно одно из самых глубоких в Пермском крае — 56 метров. Свое название оно получило за голубой цвет воды, который получается благодаря высокому содержанию известняка. Организаторы айс-флоатинга уже испытали оборудование. В воду они окунулись при температуре воздуха -22 градуса. Видео любители экстрима поделились в соцсетях.

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В Голубом озере в Пермском крае теперь можно искупаться зимой. Для этого не обязательно заниматься моржеванием, так как пловцы надевают специальный гидрокостюм. Новое развлечение для туристов называется айс-флоатинг или арктическое купание, рассказали в минтуризма региона. «Гидрокостюм для айс-флоатинга представляет собой огромный ярко-красный или оранжевый скафандр, у которого открыта лишь область лица, а на шее за головой находится специальная подушка. Костюм сделан из специального толстого вспененного неопрена. В такой „броне“ можно провести в воде около шести часов при температуре воды до 0 градусов», — цитирует сайт минтуризма директора компании «Экотур» Оксану Трапезникову. Голубое озеро для нового аттракциона выбрано не случайно. Оно одно из самых глубоких в Пермском крае — 56 метров. Свое название оно получило за голубой цвет воды, который получается благодаря высокому содержанию известняка. Организаторы айс-флоатинга уже испытали оборудование. В воду они окунулись при температуре воздуха -22 градуса. Видео любители экстрима поделились в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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