Бывшего священника обвинили в хищении более миллиарда рублей

Бывший священник Иван Светлый (настоящая фамилия — Федоринов) обвиняется в создании мошеннической схемы, в результате которой пострадали десятки инвесторов в Москве и других городах. По данным потерпевших, те обратились в полицию, требуя вернуть миллионы рублей, вложенные ими в инвестиционный фонд «Терра Капиталиста», созданный Федориновым.
«Иван Светлый вовлекал в инвестиционный фонд, обещая улучшение финансового положения. А если денег не было, предлагал оформить кредиты и, когда человек соглашался, сопровождал его в этом процессе очно или курировал онлайн», — заявили жертвы экс-священника в разговоре с «Известиями». Они отметили, что в случае возникновения проблем Иван Светлый лично обращался к своим знакомым, занимающим управленческие позиции в банках, с просьбой облегчить процесс одобрения кредитов. В частности, по его инициативе они ассистировали заемщикам в получении справок о доходах, которые фактически превышали их реальный заработок.
По словам одной из пострадавших, Анны Роскошной, принцип работы фонда заключался в том, что собранные средства Иван Светлый направлял на кредитование среднего бизнеса. Затем, получив прибыль от этих компаний, он распределял ее между вкладчиками, но без четко установленных процентов. Количество пострадавших на текущий момент оценивается примерно в 70 человек, но, по их же словам, у Светлого было минимум 150 инвесторов.
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