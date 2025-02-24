Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон-Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после хет-трика. Это следует из данных на официальном сайте лиги.
«Овечкин подобрал шайбу в своей зоне и бросил её по льду в пустые ворота, оформив хет-трик и выведя „Кэпиталз“ вперёд со счётом 7:3», — сообщается на сайте НХЛ. Отмечается, что его шайба стала победной в домашнем матче против «Ойлерз». Этот гол стал 135 из всех победных, забитых российским хоккеистом — он, таким образом, повторил рекорд чешского нападающего Яромира Ягра.
Общее число заброшенных шайб Овечкина — 882. Ему осталось забить еще 13 голов, чтобы побить рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки. «Вашингтону» осталось провести еще 25 игр до конца текущего чемпионата НХЛ.
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