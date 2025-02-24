Житель Петергофа продает салфетки McDonalds за 25 миллионов рублей

В Петергофе местный житель выставил на продажу восемь влажных салфеток известной сети быстрого питания McDonald's за сумму в 25 миллионов рублей. По словам продавца, салфетки находятся в идеальном состоянии и «хранятся для избранного».
«С учетом нынешнего рынка, хочу предложить по выгодной цене оригинальные салфетки McDonalds. Не вскрывались, не использовались, хранились для избранного», — сказано в объявлении. О предложении рассказал 78.ru.
Продавец также указал, что готов рассмотреть обмен этих салфеток на автомобили высокого класса, такие как Maybach или раритетный BMW E21. Потенциальным покупателям стоит быть особенно внимательными, учитывая предыдущий опыт других пользователей с этим продавцом. Согласно отзывам, продавец уже имел прецеденты с отменой доставки после получения оплаты за другие товары.
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