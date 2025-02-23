23 февраля 2025
22 февраля 2025

Ветеран ВОВ стал почетным гражданином ЯНАО. Фото

Ветеран ВОВ Шакуров стал почетным гражданином ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветерану ВОВ присвоили почетное звание в ЯНАО
Ветерану ВОВ присвоили почетное звание в ЯНАО Фото:

Единственный фронтовик ВОВ Николай Шакуров, проживающий сейчас в Салехарде (ЯНАО), получил от губернатора округа Дмитрия Артюхова звание почетного гражданина. Об этом сообщили в правительстве Ямала.

«Единственному ныне живущему салехардскому фронтовику Николаю Шакурову присвоено звание „Почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа“. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов», — написали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.

Ветерану Великой Отечественной войны 98 лет, он участвовал в освобождении Белоруссии и стран Прибалтики. За боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Как сообщил источник URA.RU, Николай Шакуров в преклонные годы до сих пор передвигается без посторонней помощи и остается самостоятельным и стойким мужчиной.

Николай Шакуров в послевоенные годы работал в Салехарде участковым. Он стал прообразом для памятника участковому, который в несколько лет назад установили в Салехарде. Недавно Дмитрий Артюхов вручил фронтовику юбилейную медаль к 80-летию Победы.

Ранее агентство писало, что житель Салехарда показал военный билет отца, прошедшего две советские войны. Захаров Григорий Петрович прошел советско-финскую войну, затем отправился на фронт Великой ответственной и вернулся на Родину не получив ни одного ранения.

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Единственный фронтовик ВОВ Николай Шакуров, проживающий сейчас в Салехарде (ЯНАО), получил от губернатора округа Дмитрия Артюхова звание почетного гражданина. Об этом сообщили в правительстве Ямала. «Единственному ныне живущему салехардскому фронтовику Николаю Шакурову присвоено звание „Почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа“. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов», — написали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. Ветерану Великой Отечественной войны 98 лет, он участвовал в освобождении Белоруссии и стран Прибалтики. За боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Как сообщил источник URA.RU, Николай Шакуров в преклонные годы до сих пор передвигается без посторонней помощи и остается самостоятельным и стойким мужчиной. Николай Шакуров в послевоенные годы работал в Салехарде участковым. Он стал прообразом для памятника участковому, который в несколько лет назад установили в Салехарде. Недавно Дмитрий Артюхов вручил фронтовику юбилейную медаль к 80-летию Победы. Ранее агентство писало, что житель Салехарда показал военный билет отца, прошедшего две советские войны. Захаров Григорий Петрович прошел советско-финскую войну, затем отправился на фронт Великой ответственной и вернулся на Родину не получив ни одного ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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