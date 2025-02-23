Единственный фронтовик ВОВ Николай Шакуров, проживающий сейчас в Салехарде (ЯНАО), получил от губернатора округа Дмитрия Артюхова звание почетного гражданина. Об этом сообщили в правительстве Ямала.
«Единственному ныне живущему салехардскому фронтовику Николаю Шакурову присвоено звание „Почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа“. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов», — написали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.
Ветерану Великой Отечественной войны 98 лет, он участвовал в освобождении Белоруссии и стран Прибалтики. За боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Как сообщил источник URA.RU, Николай Шакуров в преклонные годы до сих пор передвигается без посторонней помощи и остается самостоятельным и стойким мужчиной.
Николай Шакуров в послевоенные годы работал в Салехарде участковым. Он стал прообразом для памятника участковому, который в несколько лет назад установили в Салехарде. Недавно Дмитрий Артюхов вручил фронтовику юбилейную медаль к 80-летию Победы.
Ранее агентство писало, что житель Салехарда показал военный билет отца, прошедшего две советские войны. Захаров Григорий Петрович прошел советско-финскую войну, затем отправился на фронт Великой ответственной и вернулся на Родину не получив ни одного ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!