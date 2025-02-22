22 февраля 2025
21 февраля 2025

Житель ЯНАО показал военный билет отца, прошедшего две советские войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Герой войны приехал жить на Ямал
Герой войны приехал жить на Ямал Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО) прошел две советские войны без ранений и приехал на Север после службы в Германии в 1948 году. Об этом URA.RU сообщил его сын, он также показал военный билет отца-героя.

«Захаров Григорий Петрович — родился он в 1913 году в Пензенской области, село Даниловка. Женился там — на свет появились дочери-двойняшки. Затем его в армию призвали. Срок службы не кончился, как его отправили на финскую (советско-финская война, продолжавшаяся 105 дней с 1939 по 1940 год, — прим. ред.), а с финской на Отечественную», — рассказал сын героя, Виктор Захаров, корреспонденту URA.RU.

До 1948 года Григорий Захаров нес службу в Германии. Затем вернулся в СССР и для дальнейшей жизни выбрал Ямал. «Был командиром разведки артиллерийского полка — не получил ни одного ранения за обе войны. Похоронили отца здесь — в Салехарде, мне тогда было 12 лет — это 78-79-е годы были», — сообщил Виктор Захаров.

Судьба Григория оказалась трагичной — несмотря на то, что он выстоял две войны без ранений, но погиб от рук родственника — убили. Сын отмечает — годы тогда были неспокойные, причин гибели отца он не знает, но продолжает гордиться — отец для него навсегда останется героем.

Ранее URA.RU сообщало, что Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского готовит к 80-летию Победы выставку-воспоминание. Экспонатами выставки станут подлинные письма и документы с фронта Великой Отечественной войны.

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Житель Салехарда (ЯНАО) прошел две советские войны без ранений и приехал на Север после службы в Германии в 1948 году. Об этом URA.RU сообщил его сын, он также показал военный билет отца-героя. «Захаров Григорий Петрович — родился он в 1913 году в Пензенской области, село Даниловка. Женился там — на свет появились дочери-двойняшки. Затем его в армию призвали. Срок службы не кончился, как его отправили на финскую (советско-финская война, продолжавшаяся 105 дней с 1939 по 1940 год, — прим. ред.), а с финской на Отечественную», — рассказал сын героя, Виктор Захаров, корреспонденту URA.RU. До 1948 года Григорий Захаров нес службу в Германии. Затем вернулся в СССР и для дальнейшей жизни выбрал Ямал. «Был командиром разведки артиллерийского полка — не получил ни одного ранения за обе войны. Похоронили отца здесь — в Салехарде, мне тогда было 12 лет — это 78-79-е годы были», — сообщил Виктор Захаров. Судьба Григория оказалась трагичной — несмотря на то, что он выстоял две войны без ранений, но погиб от рук родственника — убили. Сын отмечает — годы тогда были неспокойные, причин гибели отца он не знает, но продолжает гордиться — отец для него навсегда останется героем. Ранее URA.RU сообщало, что Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского готовит к 80-летию Победы выставку-воспоминание. Экспонатами выставки станут подлинные письма и документы с фронта Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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