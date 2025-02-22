Житель Салехарда (ЯНАО) прошел две советские войны без ранений и приехал на Север после службы в Германии в 1948 году. Об этом URA.RU сообщил его сын, он также показал военный билет отца-героя.
«Захаров Григорий Петрович — родился он в 1913 году в Пензенской области, село Даниловка. Женился там — на свет появились дочери-двойняшки. Затем его в армию призвали. Срок службы не кончился, как его отправили на финскую (советско-финская война, продолжавшаяся 105 дней с 1939 по 1940 год, — прим. ред.), а с финской на Отечественную», — рассказал сын героя, Виктор Захаров, корреспонденту URA.RU.
До 1948 года Григорий Захаров нес службу в Германии. Затем вернулся в СССР и для дальнейшей жизни выбрал Ямал. «Был командиром разведки артиллерийского полка — не получил ни одного ранения за обе войны. Похоронили отца здесь — в Салехарде, мне тогда было 12 лет — это 78-79-е годы были», — сообщил Виктор Захаров.
Судьба Григория оказалась трагичной — несмотря на то, что он выстоял две войны без ранений, но погиб от рук родственника — убили. Сын отмечает — годы тогда были неспокойные, причин гибели отца он не знает, но продолжает гордиться — отец для него навсегда останется героем.
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