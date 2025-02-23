23 февраля 2025

В Челябинске средняя цена квадратного метра жилья снизилась на 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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По сравнению с четвертым кварталом 2024 года цена квадрата снизилась на 10 тысяч рублей
По сравнению с четвертым кварталом 2024 года цена квадрата снизилась на 10 тысяч рублей Фото:

Власти Челябинска в первом квартале 2025 года утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья. По нормативу цена квадратного метра составила 85 958 рублей, сообщается на сайте мэрии.

«Установить норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на первый квартал 2025 года в размере 85 958 рублей. Сумма нужна для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам подпрограммы „Оказание молодым семьям господдержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске“, — сообщается на сайте мэрии.

На среднюю стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать соцвыплаты на приобретение и строительство жиля. В Челябинске с четвертого квартала 2024 года цена за квадрат снизилась более, чем на 10 тысяч рублей. Тогда она составляла 96 218 рублей за квадратный метр.

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Власти Челябинска в первом квартале 2025 года утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья. По нормативу цена квадратного метра составила 85 958 рублей, сообщается на сайте мэрии. «Установить норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на первый квартал 2025 года в размере 85 958 рублей. Сумма нужна для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам подпрограммы „Оказание молодым семьям господдержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске“, — сообщается на сайте мэрии. На среднюю стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать соцвыплаты на приобретение и строительство жиля. В Челябинске с четвертого квартала 2024 года цена за квадрат снизилась более, чем на 10 тысяч рублей. Тогда она составляла 96 218 рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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