В Челябинске средняя цена квадратного метра жилья снизилась на 10 тысяч рублей

Власти Челябинска в первом квартале 2025 года утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья. По нормативу цена квадратного метра составила 85 958 рублей, сообщается на сайте мэрии.
«Установить норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на первый квартал 2025 года в размере 85 958 рублей. Сумма нужна для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам подпрограммы „Оказание молодым семьям господдержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске“, — сообщается на сайте мэрии.
На среднюю стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать соцвыплаты на приобретение и строительство жиля. В Челябинске с четвертого квартала 2024 года цена за квадрат снизилась более, чем на 10 тысяч рублей. Тогда она составляла 96 218 рублей за квадратный метр.
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