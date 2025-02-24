Бурнашкина, оставившая дочь в туалете аэропорта, приговорена к 15 годам тюрьмы

Оставившая свою новорожденную дочь в туалете аэропорта россиянка Екатерина Бурнашкина приговорена к 15 годам заключения. Соответствующее решение вынес суд в Анталье (Турция).
«Приговорить Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника», — огласил приговор судья, его слова передает РИА Новости. По заявлениям юристов, которые защищали ребенка, Бурнашкина зашла в туалет для инвалидов намеренно, чтобы оставить там дочь.
Вопрос о дальнейшей судьбе ребенка будет решаться судом отдельно. Российское генконсульство в Турции делает все, чтобы вернуть девочку в РФ. Дипломаты посещают новорожденную, которая на данный момент находится в приюте, передают вещи для нее и ее матери.
Бурнашкина, пребывая в турецком аэропорту вместе с матерью Еленой и дочерью, оставила последнюю в кабинке туалета и собиралась улететь в Россию. Екатерину и Елену Бурнашкиных задержала охрана. Против 18-летней Екатерины возбуждено уголовное дело.
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