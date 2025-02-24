Комик Галустян и шахматист Карякин попали под санкции ЕС

Шахматист Сергей Карякин и юморист Михаил Галустян вошли в 16-й пакет санкций против РФ. Об этом говорится на сайте Евросоюза.
«ЕС добавил в санкционный список юмориста Михаила Галустяна и телеведущую Юлию Барановскую, сенатора и шахматиста Сергея Карякина, председателя совета директоров „Мечела“ Игоря Зюзина и гендиректора „Интер РАО“ Сергея Дрегваля», — говорится на официальном сайте Евросоюза. Кроме упомянутых лиц, в список попал и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.
Совет Евросоюза по иностранным делам одобрил 16-й пакет санкций против России в день годовщины спецоперации на Украине. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула важность укрепления позиций Украины в условиях переговоров по украинскому кризису, используя санкции как инструмент давления. В рамках новых мер ЕС запретил использование системы SWIFT для 13 российских банков. Подробнее — в материале URA.RU.
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