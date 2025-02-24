Комик Галустян и шахматист Карякин попали под санкции ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галустян попал под санкции Евросоюза
Галустян попал под санкции Евросоюза Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Шахматист Сергей Карякин и юморист Михаил Галустян вошли в 16-й пакет санкций против РФ. Об этом говорится на сайте Евросоюза.

«ЕС добавил в санкционный список юмориста Михаила Галустяна и телеведущую Юлию Барановскую, сенатора и шахматиста Сергея Карякина, председателя совета директоров „Мечела“ Игоря Зюзина и гендиректора „Интер РАО“ Сергея Дрегваля», — говорится на официальном сайте Евросоюза. Кроме упомянутых лиц, в список попал и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Совет Евросоюза по иностранным делам одобрил 16-й пакет санкций против России в день годовщины спецоперации на Украине. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула важность укрепления позиций Украины в условиях переговоров по украинскому кризису, используя санкции как инструмент давления. В рамках новых мер ЕС запретил использование системы SWIFT для 13 российских банков. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шахматист Сергей Карякин и юморист Михаил Галустян вошли в 16-й пакет санкций против РФ. Об этом говорится на сайте Евросоюза. «ЕС добавил в санкционный список юмориста Михаила Галустяна и телеведущую Юлию Барановскую, сенатора и шахматиста Сергея Карякина, председателя совета директоров „Мечела“ Игоря Зюзина и гендиректора „Интер РАО“ Сергея Дрегваля», — говорится на официальном сайте Евросоюза. Кроме упомянутых лиц, в список попал и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Совет Евросоюза по иностранным делам одобрил 16-й пакет санкций против России в день годовщины спецоперации на Украине. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула важность укрепления позиций Украины в условиях переговоров по украинскому кризису, используя санкции как инструмент давления. В рамках новых мер ЕС запретил использование системы SWIFT для 13 российских банков. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...