Росавиация опровергла информацию об открытии аэропортов

Ранее появившаяся информация о том, что аэропорты в центральной России и на юге страны якобы «срочно готовят к открытию», не соответствует действительности. Об этом заявили в Росавиации.
«Распространяемая в медиа информация о „срочной подготовке к открытию“ временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, „сборе заявок на полеты“ в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком», — рассказал представитель Росавиации. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
В Росавиации отметили, что обо всех изменений, которые произойдут в режиме работы авиагаваней, будет сообщено заблаговременно. Ранее СМИ сообщали о том, что аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других городов России, подвергавшихся атакам ВСУ, активно готовятся к возможному скорому открытию. И якобы сотрудников этих аэропортов временно отменили отпуска и даже вызывают их с уже начатого положенного отдыха, чтобы ускорить подготовку к возобновлению работы. Как выяснилось позже, информация оказалась фейком.
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