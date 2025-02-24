Росавиация опровергла информацию об открытии аэропортов

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Информация об открытии аэропортов оказалась фейком, сообщили в Росавиации
Информация об открытии аэропортов оказалась фейком, сообщили в Росавиации Фото:

Ранее появившаяся информация о том, что аэропорты в центральной России и на юге страны якобы «срочно готовят к открытию», не соответствует действительности. Об этом заявили в Росавиации. 

«Распространяемая в медиа информация о „срочной подготовке к открытию“ временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, „сборе заявок на полеты“ в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком», — рассказал представитель Росавиации. Сообщение опубликовано в telegram-канале. 

В Росавиации отметили, что обо всех изменений, которые произойдут в режиме работы авиагаваней, будет сообщено заблаговременно. Ранее СМИ сообщали о том, что аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других городов России, подвергавшихся атакам ВСУ, активно готовятся к возможному скорому открытию. И якобы сотрудников  этих аэропортов временно отменили отпуска и даже вызывают их с уже начатого положенного отдыха, чтобы ускорить подготовку к возобновлению работы. Как выяснилось позже, информация оказалась фейком. 

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Ранее появившаяся информация о том, что аэропорты в центральной России и на юге страны якобы «срочно готовят к открытию», не соответствует действительности. Об этом заявили в Росавиации.  «Распространяемая в медиа информация о „срочной подготовке к открытию“ временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, „сборе заявок на полеты“ в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком», — рассказал представитель Росавиации. Сообщение опубликовано в telegram-канале.  В Росавиации отметили, что обо всех изменений, которые произойдут в режиме работы авиагаваней, будет сообщено заблаговременно. Ранее СМИ сообщали о том, что аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других городов России, подвергавшихся атакам ВСУ, активно готовятся к возможному скорому открытию. И якобы сотрудников  этих аэропортов временно отменили отпуска и даже вызывают их с уже начатого положенного отдыха, чтобы ускорить подготовку к возобновлению работы. Как выяснилось позже, информация оказалась фейком. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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