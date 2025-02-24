Mash: аэропорты городов РФ, подвергавшихся атакам ВСУ, готовятся к открытию

Аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других городов России, подвергавшихся атакам ВСУ, активно готовятся к возможному скорому открытию, сообщают telegram-каналы. Сотрудникам этих аэропортов временно отменили отпуска и даже вызывают их с уже начатого положенного отдыха, чтобы ускорить подготовку к возобновлению работы.
«Аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других закрытых на юге и в центре России городов срочно готовятся к открытию. Из-за этого сотрудникам не дают отпуска или вызывают с отдыха», — пишет telegram-канал Mash.
Отделы кадров аэропортов также находятся в процессе активного набора новых сотрудников. Это связано с тем, что принять решение о возобновлении работы аэропортов могут в любое время. Указание о подготовке аэропортов к открытию действует на протяжении ближайших двух месяцев.
После официального снятия ограничений планируется сначала запустить грузовые рейсы, за которыми следует согласование полетной программы для пассажирских перевозок. Росавиация займется сбором заявок на полеты и решением вопроса о субсидировании стоимости билетов, чтобы сделать их доступными для широкой публики. Этот процесс займет примерно один-два месяца.
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