В Санкт-Петербурге несовершеннолетний подросток стал жертвой мошенников, которые через мессенджер обманули его и получили доступ к его личным и финансовым данным. После осознания обмана подросток совершил самоубийство. Мошенник был задержан в Барнауле. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.
«6 февраля злоумышленники посредством мессенджера обманным путем получили незаконный доступ к личным данным 17-летнего подростка, после чего убедили его перевести принадлежащие ему и родителям деньги на определенный банковский счет. Находясь под воздействием мошенников, молодой человек перевел порядка 500 тысяч рублей на банковскую карту. На следующий день, осознав, что стал жертвой мошенников, он свел счеты с жизнью», — об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации в официальном telegram-канале.
Благодаря оперативной работе следователей и сотрудников МВД, в Барнауле был задержан злоумышленник. Он был доставлен в Петербург для участия в следственных действиях. Обвиняемому было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере и доведении до самоубийства несовершеннолетнего.
На данный момент следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств происшествия. По ходатайству следователя, суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы активно работают над тем, чтобы выявить возможных соучастников и проследить путь переведенных денежных средств, часть из которых была конвертирована в криптовалюту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.