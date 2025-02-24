В Дагестане мать три дня держала на цепи изнасилованную дочь

В Дагестане 15-летнюю девочку, пережившую изнасилование, три дня держали на цепи, прикованной к батарее. Родственники приковали ее в съемной квартире в целях перевоспитания.
«В дагестанском Кизилюрте родственники приковали 15-летнюю девочку цепью к батарее на съемной квартире», — пишет NEWS.ru. Девочка смогла попросить о помощи, прикрепив записку к пульту от телевизора и выбросив его в окно. Пульт нашла женщина, которая обратилась в полицию.
Школьница рассказала, что ее удерживали мать и дядя, которые кормили девушку лапшой и избивали. Сейчас она находится в реабилитационном центре. Против матери составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Материалы об изнасиловании переданы в Следственный комитет.
URA.RU направило запрос в МВД Дагестана с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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