В Дагестане мать три дня держала на цепи изнасилованную дочь

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В Дагестане следственный комитет начал проверку в отношении матери, которая приковала свою дочь к батарее
В Дагестане следственный комитет начал проверку в отношении матери, которая приковала свою дочь к батарее Фото:

В Дагестане 15-летнюю девочку, пережившую изнасилование, три дня держали на цепи, прикованной к батарее. Родственники приковали ее в съемной квартире в целях перевоспитания.

«В дагестанском Кизилюрте родственники приковали 15-летнюю девочку цепью к батарее на съемной квартире», — пишет NEWS.ru. Девочка смогла попросить о помощи, прикрепив записку к пульту от телевизора и выбросив его в окно. Пульт нашла женщина, которая обратилась в полицию.

Школьница рассказала, что ее удерживали мать и дядя, которые кормили девушку лапшой и избивали. Сейчас она находится в реабилитационном центре. Против матери составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Материалы об изнасиловании переданы в Следственный комитет.

URA.RU направило запрос в МВД Дагестана с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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В Дагестане 15-летнюю девочку, пережившую изнасилование, три дня держали на цепи, прикованной к батарее. Родственники приковали ее в съемной квартире в целях перевоспитания. «В дагестанском Кизилюрте родственники приковали 15-летнюю девочку цепью к батарее на съемной квартире», — пишет NEWS.ru. Девочка смогла попросить о помощи, прикрепив записку к пульту от телевизора и выбросив его в окно. Пульт нашла женщина, которая обратилась в полицию. Школьница рассказала, что ее удерживали мать и дядя, которые кормили девушку лапшой и избивали. Сейчас она находится в реабилитационном центре. Против матери составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Материалы об изнасиловании переданы в Следственный комитет. URA.RU направило запрос в МВД Дагестана с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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