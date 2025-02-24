Глава Ямала Артюхов вручил труженице тыла медаль от Путина

Губернатор Ямала наградил памятной медалью труженицу тыла Надыма
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Медаль 80-летия юбилея Победы получила труженица тыла
Медаль 80-летия юбилея Победы получила труженица тыла Фото:

Жительницу Надыма (ЯНАО) и труженицу тыла Тамару Горшкову наградили памятной медалью к юбилею Победы от Президента России Владимира Путина. Поздравительное письмо и медаль 95-летней труженице вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«В Надыме побывал в гостях у труженицы тыла Тамары Горшковой. На прошлой неделе ветеран отметила 95-летие, вручил ей поздравительное письмо и памятную медаль к юбилею Победы от Президента России», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

Тамара Горшкова прожила на Ямале всю жизнь, росла под опекой бабушки и с 12лет наравне со взрослыми работала в колхозе села Нори: ловила рыбу и заготавливала сено. В молодые годы женщина работала конюхом, затем медсестрой и няней в детсаду.

Ее муж ветеран Великой Отечественной войны Виктор Горшков — в семье Горшковых трое детей. «В свои мудрые годы ветеран Ямала радеет за родной город, радуется его преображениям, бережно хранит архив семейных фотографий и историй для внуков и правнуков», — отметил губернатор Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов присвоил звание «Почетного гражданина ЯНАО» единственному участнику ВОВ Николаю Шакурову, который проживает в Салехарде. Ветерану Великой Отечественной войны 98 лет, он участвовал в освобождении Белоруссии и стран Прибалтики.

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Жительницу Надыма (ЯНАО) и труженицу тыла Тамару Горшкову наградили памятной медалью к юбилею Победы от Президента России Владимира Путина. Поздравительное письмо и медаль 95-летней труженице вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «В Надыме побывал в гостях у труженицы тыла Тамары Горшковой. На прошлой неделе ветеран отметила 95-летие, вручил ей поздравительное письмо и памятную медаль к юбилею Победы от Президента России», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Тамара Горшкова прожила на Ямале всю жизнь, росла под опекой бабушки и с 12лет наравне со взрослыми работала в колхозе села Нори: ловила рыбу и заготавливала сено. В молодые годы женщина работала конюхом, затем медсестрой и няней в детсаду. Ее муж ветеран Великой Отечественной войны Виктор Горшков — в семье Горшковых трое детей. «В свои мудрые годы ветеран Ямала радеет за родной город, радуется его преображениям, бережно хранит архив семейных фотографий и историй для внуков и правнуков», — отметил губернатор Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов присвоил звание «Почетного гражданина ЯНАО» единственному участнику ВОВ Николаю Шакурову, который проживает в Салехарде. Ветерану Великой Отечественной войны 98 лет, он участвовал в освобождении Белоруссии и стран Прибалтики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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