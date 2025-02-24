Будущий канцлер Германии Мерц распереживался из-за контактов России и США

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В Германии считают, что сделка США и РФ по Украине навредит Европе
В Германии считают, что сделка США и РФ по Украине навредит Европе Фото:

Лидер Хриастианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС-ХСС) Германии Фридрих Мерц, который в скором времени будет назначен на пост канцлера страны, заявил, что переживает за попытку США и России заключить сделку по Украине. По его словам, США и РФ якобы пытаются найти договоренности в обход других стран, а это Европа не приемлет. 

«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка [США] заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», — заявил Мерц в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине. Его слова публикует РИА Новости.

Фридрих Мерц ранее заявлял о приоритете достижения независимости Германии от США, подчеркивая свою обеспокоенность отношением США к будущему Украины. Его текущее выступление против возможной сделки между США и Россией по Украине вписывается в линию на усиление самостоятельности европейской внешней политики и поддержку Украины.

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Лидер Хриастианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС-ХСС) Германии Фридрих Мерц, который в скором времени будет назначен на пост канцлера страны, заявил, что переживает за попытку США и России заключить сделку по Украине. По его словам, США и РФ якобы пытаются найти договоренности в обход других стран, а это Европа не приемлет.  «Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка [США] заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», — заявил Мерц в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине. Его слова публикует РИА Новости. Фридрих Мерц ранее заявлял о приоритете достижения независимости Германии от США, подчеркивая свою обеспокоенность отношением США к будущему Украины. Его текущее выступление против возможной сделки между США и Россией по Украине вписывается в линию на усиление самостоятельности европейской внешней политики и поддержку Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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