Лидер Хриастианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС-ХСС) Германии Фридрих Мерц, который в скором времени будет назначен на пост канцлера страны, заявил, что переживает за попытку США и России заключить сделку по Украине. По его словам, США и РФ якобы пытаются найти договоренности в обход других стран, а это Европа не приемлет.
«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка [США] заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», — заявил Мерц в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине. Его слова публикует РИА Новости.
Фридрих Мерц ранее заявлял о приоритете достижения независимости Германии от США, подчеркивая свою обеспокоенность отношением США к будущему Украины. Его текущее выступление против возможной сделки между США и Россией по Украине вписывается в линию на усиление самостоятельности европейской внешней политики и поддержку Украины.
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