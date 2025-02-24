На стройке еврейского центра в Перми рухнули перекрытия

Информации о пострадавших пока нет (архивное фото)
На строительной площадке по улице Малкова в Перми обрушились перекрытия. Об этом сообщили очевидцы.
«Стройка еврейского центра на Малкова. Обрушились перекрытия, которые заливали», — на данные жителя соседнего ЖК ссылается Properm.
Других подробностей пока нет. URA.RU продолжает следить за развитием ситуации.
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