На стройке еврейского центра в Перми рухнули перекрытия

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Информации о пострадавших пока нет (архивное фото)
Информации о пострадавших пока нет (архивное фото) Фото:

На строительной площадке по улице Малкова в Перми обрушились перекрытия. Об этом сообщили очевидцы.

«Стройка еврейского центра на Малкова. Обрушились перекрытия, которые заливали», — на данные жителя соседнего ЖК ссылается Properm.

Других подробностей пока нет. URA.RU продолжает следить за развитием ситуации.

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На строительной площадке по улице Малкова в Перми обрушились перекрытия. Об этом сообщили очевидцы. «Стройка еврейского центра на Малкова. Обрушились перекрытия, которые заливали», — на данные жителя соседнего ЖК ссылается Properm. Других подробностей пока нет. URA.RU продолжает следить за развитием ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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