Трамп рассказал о «серьезных обсуждениях» с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ведет «серьезные обсуждения» с российским лидером Владимиром Путиным. Их диалог касается завершения конфликта на Украине, а так же будущих экономических проектов между государствами.
«Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания [конфликта на Украине]. Кроме того, мы говорим о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией», — написал американский лидер в социальных сетях.
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