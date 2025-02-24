Трамп рассказал о «серьезных обсуждениях» с Путиным

Трамп: я веду серьезные переговоры с Путиным
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Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Путиным
Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Путиным Фото:

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ведет «серьезные обсуждения» с российским лидером Владимиром Путиным. Их диалог касается завершения конфликта на Украине, а так же будущих экономических проектов между государствами. 

«Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания [конфликта на Украине]. Кроме того, мы говорим о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией», — написал американский лидер в социальных сетях. 

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ведет «серьезные обсуждения» с российским лидером Владимиром Путиным. Их диалог касается завершения конфликта на Украине, а так же будущих экономических проектов между государствами.  «Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания [конфликта на Украине]. Кроме того, мы говорим о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией», — написал американский лидер в социальных сетях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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