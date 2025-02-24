24 февраля 2025

В Екатеринбурге пропал мужчина, не выходивший 10 лет из дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У мужчины атрофировался навык взаимодействия с людьми
У мужчины атрофировался навык взаимодействия с людьми Фото:

В Екатеринбурге пропал 60-летний Юрий Абдреев, который нуждается в медицинской помощи, так как после пережитого инсульта имеет проблемы с памятью. Он не выходил из дома в одиночку уже 10 лет, подтвердили URA.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Да, есть такое. В связи с тем, что у него проблемы с памятью, он практически не выходил из дома. Он не был заперт, но сам по городу не передвигался. Мужчина выходил либо с кем-то, либо под контролем. Его всегда сопровождали родственники», — рассказал волонтер.

По словам представителя «ЛизыАлерт», проблемы со здоровьем начались после пережитого инсульта. У Абдреева утерян навык взаимодействия с людьми и нет с собой денег.

Рост Юрия Абдреева 173 сантиметра. Он худой, у него седые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи был одет в коричневую дубленку и черные джинсы с такого же цвета ботинками и шапкой.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 60-летний Юрий Абдреев, который нуждается в медицинской помощи, так как после пережитого инсульта имеет проблемы с памятью. Он не выходил из дома в одиночку уже 10 лет, подтвердили URA.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Да, есть такое. В связи с тем, что у него проблемы с памятью, он практически не выходил из дома. Он не был заперт, но сам по городу не передвигался. Мужчина выходил либо с кем-то, либо под контролем. Его всегда сопровождали родственники», — рассказал волонтер. По словам представителя «ЛизыАлерт», проблемы со здоровьем начались после пережитого инсульта. У Абдреева утерян навык взаимодействия с людьми и нет с собой денег. Рост Юрия Абдреева 173 сантиметра. Он худой, у него седые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи был одет в коричневую дубленку и черные джинсы с такого же цвета ботинками и шапкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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