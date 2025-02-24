В Екатеринбурге пропал 60-летний Юрий Абдреев, который нуждается в медицинской помощи, так как после пережитого инсульта имеет проблемы с памятью. Он не выходил из дома в одиночку уже 10 лет, подтвердили URA.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Да, есть такое. В связи с тем, что у него проблемы с памятью, он практически не выходил из дома. Он не был заперт, но сам по городу не передвигался. Мужчина выходил либо с кем-то, либо под контролем. Его всегда сопровождали родственники», — рассказал волонтер.
По словам представителя «ЛизыАлерт», проблемы со здоровьем начались после пережитого инсульта. У Абдреева утерян навык взаимодействия с людьми и нет с собой денег.
Рост Юрия Абдреева 173 сантиметра. Он худой, у него седые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи был одет в коричневую дубленку и черные джинсы с такого же цвета ботинками и шапкой.
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