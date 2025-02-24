Трамп отказался называть Путина диктатором по аналогии с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отказался называть президента России Владимира Путина диктатором. Это заявление он сделал во время переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, отвечая на вопросы журналистов.
«Я не использую эти слова необдуманно», — заявил Трамп, трансляция его встречи с журналистами вел официальный канал Белого дома на YouTube. Комментарий президента США последовал после запроса уточнить, считает ли он Путина диктатором, подобно украинскому президенту Зеленскому, которого Трамп ранее охарактеризовал как «диктатора без выборов».
Трамп ранее выразил критику в адрес Зеленского, обвиняя его в отсутствии стремления к проведению выборов на Украине и неэффективном использовании американской финансовой помощи. По словам Трампа, Зеленский признал, что из полученных от США средств «половина была утрачена», что вызвало недовольство американского лидера его действиями в контексте урегулирования украинского конфликта.
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