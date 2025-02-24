24 февраля 2025

Путин: Россию не заботит сделка США и Украины по редкоземельным ресурсам

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Путин заявил, что важно думать о своих ресурсах
Путин заявил, что важно думать о своих ресурсах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россию не заботит сделка США и Украины по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Это не наше дело. А вот то, что наше дело — наши редкоземельные металлы. Это очень важные ресурсы», — сказал Путин в интервью Зарубину, которое транслировал телеканал «Россия 24».

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Россию не заботит сделка США и Украины по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «Это не наше дело. А вот то, что наше дело — наши редкоземельные металлы. Это очень важные ресурсы», — сказал Путин в интервью Зарубину, которое транслировал телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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