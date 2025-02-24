Путин: Россию не заботит сделка США и Украины по редкоземельным ресурсам

Путин заявил, что важно думать о своих ресурсах
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Россию не заботит сделка США и Украины по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Это не наше дело. А вот то, что наше дело — наши редкоземельные металлы. Это очень важные ресурсы», — сказал Путин в интервью Зарубину, которое транслировал телеканал «Россия 24».
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