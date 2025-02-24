24 февраля 2025

Путин: Трамп хочет оздоровить Украину, убрав токсичного Зеленского

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Путин заявил, что Зеленский вреден для ВСУ
Путин заявил, что Зеленский вреден для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Лидер США Дональд Трамп стремится улучшить политическую ситуацию на Украине и готов заменить украинского президента Владимира Зеленского. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Трамп хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, провести выборы... Шансов у [Зеленского] победить на выборах нет никаких, они равны нулю», — заявил Путин в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия 1».

Зеленский — фактор разложения армии Украины и общества, заявил президент России. По его словам, Украине на руку его замена. Зеленский остается «токсичной фигурой», отметил Путин.

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Лидер США Дональд Трамп стремится улучшить политическую ситуацию на Украине и готов заменить украинского президента Владимира Зеленского. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Трамп хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, провести выборы... Шансов у [Зеленского] победить на выборах нет никаких, они равны нулю», — заявил Путин в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия 1». Зеленский — фактор разложения армии Украины и общества, заявил президент России. По его словам, Украине на руку его замена. Зеленский остается «токсичной фигурой», отметил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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