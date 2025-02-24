Путин: Трамп хочет оздоровить Украину, убрав токсичного Зеленского

Лидер США Дональд Трамп стремится улучшить политическую ситуацию на Украине и готов заменить украинского президента Владимира Зеленского. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Трамп хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, провести выборы... Шансов у [Зеленского] победить на выборах нет никаких, они равны нулю», — заявил Путин в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия 1».
Зеленский — фактор разложения армии Украины и общества, заявил президент России. По его словам, Украине на руку его замена. Зеленский остается «токсичной фигурой», отметил Путин.
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