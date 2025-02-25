Трамп удивился вопросу об участии США в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп удивился вопросу об участии страны в восстановлении Украины после конфликта. Фактически он ответил на него отрицательно, заявив, что Штаты уже вложили в Киев 350 млрд долларов военной помощи.
«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около 350 млрд долларов [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад», — заявил Трамп во время совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Белом доме. Его слова передает С-Span.
Ранее The Economist писал, что Украина будет вынуждена возвращать полученную от Штатов военную помощь на протяжении сотен лет при текущем уровне государственных доходов страны. Выплаты продолжатся до того момента, пока сумма не достигнет 500 млрд долларов, что значительно превышает объемы американских вложений в помощь Украине.
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