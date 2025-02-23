Компенсировать полученную от Соединенных Штатов помощь Украине придется сотни лет. Это произойдет при реализации предложенного администрацией Трампа сценария, касающегося использования ископаемых восточноевропейской страны. Об этом написал The Economist со ссылкой на источники.
«Взносы будут продолжаться до тех пор, пока фонд не достигнет 500 млрд долларов, что соответствует сильно раздутым заявлениям г-на Трампа о том, сколько Америка потратила на помощь Украине с начала войны. При нынешних темпах государственных доходов на это уйдут сотни лет», — сообщил журнал.
Соединенные Штаты представили Украине новые условия по соглашению, связанному с добычей полезных ископаемых. В рамках этих условий, Вашингтон настаивает на получении половины доходов, которые Киев будет получать от использования природных ресурсов и эксплуатации портов. Кроме того, США требуют от Украины выплату в размере 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную поддержку. Президент страны Владимир Зеленский не признал размеров долга перед США и отказался от предложенной ему сделки по земельным ископаемым. Он не согласился на 100%-ю надбавку за оказанную помощь, пишет «Царьград».
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