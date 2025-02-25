Победивший на выборах в Германии Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

Мерц охарактеризовал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»
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Мерц настаивает на мирных переговорах с участием Украины
Мерц настаивает на мирных переговорах с участием Украины Фото:

Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, победивший на парламентских выборах в Германии, выразил мнение, что европейским странам следует усилить свои оборонные способности. Его слова приводит The Guardian.

«В Европе сейчас действительно без пяти минут полночь», — передает The Guardian заявление Мерца. Так он ситуацию со временем, оставшимся до разрушения мира, на часах Судного дня, которые ведет «Бюллетень ученых-атомщиков». В 2025 году стрелки этих часов были переведены на 89 секунд до «ядерной полуночи», установив новый антирекорд за 78 лет работы проекта. 

Мерц также выразил намерение поддерживать хорошие отношения с США, но при этом готовится к возможным неблагоприятным развитиям на фоне возможного подхода новой администрации США, который отражен в лозунге «America Alone» («Только Америка»). 24 февраля, в день третьей годовщины масштабного конфликта между Россией и Украиной, он высказался в поддержку Киева и подчеркнул необходимость ведения мирных переговоров с участием Украины.

Ранее Фридрих Мерц заявлял, что переживает за попытку США и России заключить сделку по Украине. По его словам, США и РФ пытаются заключить договоренности в обход других стран, а такие шаги Европа не приемлет.

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Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, победивший на парламентских выборах в Германии, выразил мнение, что европейским странам следует усилить свои оборонные способности. Его слова приводит The Guardian. «В Европе сейчас действительно без пяти минут полночь», — передает The Guardian заявление Мерца. Так он ситуацию со временем, оставшимся до разрушения мира, на часах Судного дня, которые ведет «Бюллетень ученых-атомщиков». В 2025 году стрелки этих часов были переведены на 89 секунд до «ядерной полуночи», установив новый антирекорд за 78 лет работы проекта.  Мерц также выразил намерение поддерживать хорошие отношения с США, но при этом готовится к возможным неблагоприятным развитиям на фоне возможного подхода новой администрации США, который отражен в лозунге «America Alone» («Только Америка»). 24 февраля, в день третьей годовщины масштабного конфликта между Россией и Украиной, он высказался в поддержку Киева и подчеркнул необходимость ведения мирных переговоров с участием Украины. Ранее Фридрих Мерц заявлял, что переживает за попытку США и России заключить сделку по Украине. По его словам, США и РФ пытаются заключить договоренности в обход других стран, а такие шаги Европа не приемлет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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