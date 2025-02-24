Депутата из ХМАО второй раз лишили мандата за уход от уплаты налогов

Депутат думы Ханты-Мансийского района Юрий Алексеев второй раз за свою карьеру лишился мандата из-за уклонения от уплаты налогов. В прокуратуре ХМАО сообщили URA.RU, что надзорное ведомство направило в думу требование об его отставке по утрате доверия за сокрытие данных в декларации о доходах за 2023 года.
«По требованию прокуратуры дума Ханты-Мансийского района приняла решение досрочно прекратить полномочия депутата Алексеева. Народный избранник не отразил на счетах наличие денег и доходы от сдачи недвижимости в аренду и статус ИП. Также он не указал доходы супруги, записанный на нее дом и земельные участки», — пояснили в ведомстве.
Источник в политбомонде пояснил, что лечь идет, по слухам, о 20 миллионах рублей. Дело не дошло даже до судов — дума решила не бороться за Алексеева.
В 2015 году Алексеев был фигурантом уголовного дел о коррупции — ему также вменяли уклонение от уплаты налогов. Тогда его обвиняли в сокрытии НДФЛ сотрудников на 118 миллионов рублей и утаивании 57 миллионов собственных доходов.
Ему пришлось покинуть думу в предыдущем созыве, просидев в ней чуть больше года. Однако после обвинительного приговора все скандалы, связанные с «Правдинской геологоразведочной экспедицией», которую он возглавлял, утихли, и Алексеев пошел на выборы 2021 года, успешно выиграл их и снова получил мандат.
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