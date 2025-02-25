Минфин продлил льготную ипотеку для двух регионов России

В Курской и Белгородской областях программу льготной ипотеки продлили до 31 декабря 2026 года. Также в Курской области ставка по этой программе ипотеки составит 2%. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
«Льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых в рамках программы „Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации“ теперь могут оформить и жители Курской области», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что программа действует до 31 декабря 2026 года.
До этого же срока продлевается льготная ипотека для жителей Белгородской области. Она распространяется на тех, чье жилье стало непригодным из-за обстрелов и терактов.
Ранее президент России Владимир Путин высказал свою поддержку предложению о запуске программы льготной ипотеки в Курской области. Инициатива, предложенная врио губернатора региона Александром Хинштейном, предусматривает создание условий для ипотеки аналогичных тем, что уже реализованы на Дальнем Востоке. Основной задачей программы является улучшение жилищных условий и привлечение новых резидентов в Курскую область.
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