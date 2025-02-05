Очень сложная обстановка в Курской области, повышение выплат курянам: что обсудили Хинштейн и Путин

На встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном президент России Владимир Путин подчеркнул сложность ситуации в регионе. Одним из ключевых моментов разговора стало предложение вернуть земли в собственность жителям. Что еще обсудили Хинштейн и Путин — в материале URA.RU.
Сложная ситуация в Курской области
Путин выразил серьезную озабоченность по поводу обстановки в Курской области. Во время встречи с Александром Хинштейном глава государства подчеркнул, что ситуация остается «очень сложной». Путин особо акцентировал внимание на необходимости усиленной работы с населением региона.
Он указал на важность выявления и решения проблем, с которыми сталкиваются жители Курской области. Президент подчеркнул, что основное внимание должно быть уделено прямому диалогу и обратной связи с гражданами.
Возвращение земель и увеличение выплат
В Курской области будет увеличена компенсация жителям, пострадавшим от утраты имущества. По словам Хинштейна, уже 112 тысяч человек получили выплаты.
Также на встрече обсуждался важный вопрос о возвращении земельных участков жителям региона. Президент Путин выразил мнение о необходимости возвращения земли в собственность ее владельцам с определенными условиями использования.
Александр Хинштейн подчеркнул, что правительство приступит к детальной проработке данных вопросов в ближайшие дни. Ожидается, что будут приняты дополнительные решения, которые помогут не только компенсировать утраты, но и способствовать восстановлению приграничного региона.
Программа восстановления и льготная ипотека
Путин выразил поддержку инициативе о введении льготной ипотеки в регионе. Обсуждение касалось возможности реализации программы, которая могла бы стимулировать социально-экономическое развитие Курской области.
Предложение Хинштейна заключалось в том, чтобы в Курской области была реализована программа льготной ипотеки, аналогичная действующей на Дальнем Востоке. Эта мера направлена на улучшение жилищных условий и привлечение новых жителей в регион. Президент Путин отметил, что такое предложение заслуживает внимания и поддержки на федеральном уровне.
Работа ВС РФ в Курской области
Путин высказался о работе российских военных в регионе. Он использовал три слова для описания действий морпехов: «круто, грамотно, дерзко». Президент подчеркнул, что морпехи-дальневосточники и пехотинцы Черноморского флота проявляют себя на поле боя в Курской области особенно эффективно. В дополнение к своим замечаниям, Владимир Путин поддержал идею присвоения 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетного наименования «Курская».
Оценка работы Хинштейна
Президент высказался о работе Александра Хинштейна, временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Путин оценил его действия как удовлетворительные, что стало значимым подтверждением курса, выбранного региональным руководством.
Он подчеркнул, что первые инициативы Хинштейна на посту губернатора показали его способность решать стоящие перед регионом задачи. Владимир Путин выразил надежду на то, что Хинштейн продолжит работу в том же ключе, что и ранее, стремясь к дальнейшему развитию Курской области.
Подготовка к 1000-летию Курска
В преддверии 1000-летия Курска, празднование которого состоится в ближайшие годы, Владимир Путин поддержал идею восстановления исторического центра города. Глава государства обещал обсудить данный вопрос с кабинетом министров, включая вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и председателя правительства Михаила Мишустина. Особое внимание будет уделено координации усилий на всех уровнях власти для того, чтобы обеспечить высокое качество подготовки к юбилею.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.