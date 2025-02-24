Железный щит рассек голову ребенку в Новом Уренгое.Фото

В Новом Уренгое 23 февраля в подъезде жилого дома на голову шестилетнего ребенка упал железный щит весом в пять кг. Трагическую историю рассказала мать ребенка Марина Калужская.
«Вечер 23 февраля оказался самым страшным днем с начала этого года для нас. На нашего сына упал пятикилограммовый железный щит с высоты почти два метра. Как же так вышло, спросите вы?! Да легко, когда управляющей компанией вашего дома является „Уютный Север“, — рассказывает Марина Калужская на своей странице в VK.
По словам женщины, железный щит удерживался всего одним болтом. «И так вышло, что именно в этот вечер он не выдержал, и весь это тяжелый лист упал на голову нашему шестилетнему сыну, чудом его не убив», — пишет Калужская.
Доктора наложили три шва. «Успокоить, объяснить, что дяди и тети ничего плохого не сделают, было сложно. Но мы это сделали. Наш сын — герой», — рассказывает женщина и добавляет, что в подъезде все щиты закреплены одним болтом.
«А на одном этаже и вовсе их нет и щит держится на честном слове, где находятся счетчики жильцов. Страшно подумать, что такая ситуация во всем городе. Жертвой халатности может стать любой», — сообщает Марина Калужская.
Мать мальчика просит главу Нового Уренгоя Антона Колодина разобраться в ситуации. Необходимо наказать виновных и принять меры по устранению нарушений, считает она.
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