24 февраля 2025

Железный щит рассек голову ребенку в Новом Уренгое.Фото

Мать: железный щит в подъезде дома в Новом Уренгое едва не убил ее сына
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мальчика упал щиток, закрепленный всего на один болт
На мальчика упал щиток, закрепленный всего на один болт Фото:

В Новом Уренгое 23 февраля в подъезде жилого дома на голову шестилетнего ребенка упал железный щит весом в пять кг. Трагическую историю рассказала мать ребенка Марина Калужская.

«Вечер 23 февраля оказался самым страшным днем с начала этого года для нас. На нашего сына упал пятикилограммовый железный щит с высоты почти два метра. Как же так вышло, спросите вы?! Да легко, когда управляющей компанией вашего дома является „Уютный Север“, — рассказывает Марина Калужская на своей странице в VK.

По словам женщины, железный щит удерживался всего одним болтом. «И так вышло, что именно в этот вечер он не выдержал, и весь это тяжелый лист упал на голову нашему шестилетнему сыну, чудом его не убив», — пишет Калужская.

Доктора наложили три шва. «Успокоить, объяснить, что дяди и тети ничего плохого не сделают, было сложно. Но мы это сделали. Наш сын — герой», — рассказывает женщина и добавляет, что в подъезде все щиты закреплены одним болтом.

«А на одном этаже и вовсе их нет и щит держится на честном слове, где находятся счетчики жильцов. Страшно подумать, что такая ситуация во всем городе. Жертвой халатности может стать любой», — сообщает Марина Калужская.

Мать мальчика просит главу Нового Уренгоя Антона Колодина разобраться в ситуации. Необходимо наказать виновных и принять меры по устранению нарушений, считает она. 

Мальчику наложили три шва
Мальчику наложили три шва
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое 23 февраля в подъезде жилого дома на голову шестилетнего ребенка упал железный щит весом в пять кг. Трагическую историю рассказала мать ребенка Марина Калужская. «Вечер 23 февраля оказался самым страшным днем с начала этого года для нас. На нашего сына упал пятикилограммовый железный щит с высоты почти два метра. Как же так вышло, спросите вы?! Да легко, когда управляющей компанией вашего дома является „Уютный Север“, — рассказывает Марина Калужская на своей странице в VK. По словам женщины, железный щит удерживался всего одним болтом. «И так вышло, что именно в этот вечер он не выдержал, и весь это тяжелый лист упал на голову нашему шестилетнему сыну, чудом его не убив», — пишет Калужская. Доктора наложили три шва. «Успокоить, объяснить, что дяди и тети ничего плохого не сделают, было сложно. Но мы это сделали. Наш сын — герой», — рассказывает женщина и добавляет, что в подъезде все щиты закреплены одним болтом. Мать мальчика просит главу Нового Уренгоя Антона Колодина разобраться в ситуации. Необходимо наказать виновных и принять меры по устранению нарушений, считает она. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...