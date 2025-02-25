С 1 мая в Перми возобновит работу электрокатамаран «Экоход 2»

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Стоимость билетов на прогулки останется прежней, но на круизы вырастет
Стоимость билетов на прогулки останется прежней, но на круизы вырастет Фото:

С 1 мая в Перми возобновит работу электрическое судно «Экоход 2». Оно будет использоваться для развлекательных рейсов по Каме. В прошлом году они были экскурсионными и музыкальными. Длительность прогулок составляла порядка 1,5 часов. Цена билетов стартовала от 1200 рублей.

«Цены на прогулочные рейсы сохранятся на прошлогоднем уровне. Без изменений и еженедельные поездки из краевого центра в Закамск и Краснокамск», — пишет сайт телеканала «Рифей» со ссылкой на компанию «ВодоходЪ».

Однако стоимость билетов на круизные рейсы в этом сезоне у компании вырастет на 10-15%. Навигация стартует 8 мая. Всего запланировано 35 круизов. Первый из них пройдёт по маршруту Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Казань.

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С 1 мая в Перми возобновит работу электрическое судно «Экоход 2». Оно будет использоваться для развлекательных рейсов по Каме. В прошлом году они были экскурсионными и музыкальными. Длительность прогулок составляла порядка 1,5 часов. Цена билетов стартовала от 1200 рублей. «Цены на прогулочные рейсы сохранятся на прошлогоднем уровне. Без изменений и еженедельные поездки из краевого центра в Закамск и Краснокамск», — пишет сайт телеканала «Рифей » со ссылкой на компанию «ВодоходЪ». Однако стоимость билетов на круизные рейсы в этом сезоне у компании вырастет на 10-15%. Навигация стартует 8 мая. Всего запланировано 35 круизов. Первый из них пройдёт по маршруту Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Казань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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