С 1 мая в Перми возобновит работу электрокатамаран «Экоход 2»

С 1 мая в Перми возобновит работу электрическое судно «Экоход 2». Оно будет использоваться для развлекательных рейсов по Каме. В прошлом году они были экскурсионными и музыкальными. Длительность прогулок составляла порядка 1,5 часов. Цена билетов стартовала от 1200 рублей.
«Цены на прогулочные рейсы сохранятся на прошлогоднем уровне. Без изменений и еженедельные поездки из краевого центра в Закамск и Краснокамск», — пишет сайт телеканала «Рифей» со ссылкой на компанию «ВодоходЪ».
Однако стоимость билетов на круизные рейсы в этом сезоне у компании вырастет на 10-15%. Навигация стартует 8 мая. Всего запланировано 35 круизов. Первый из них пройдёт по маршруту Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Казань.
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