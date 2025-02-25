Пермские власти обменяют участок для размещения стоянки сцены оперного театра

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Участок по улице Овчинникова передадут в собственность края для дальнейшего обмена
Участок по улице Овчинникова передадут в собственность края для дальнейшего обмена Фото:

Депутаты пермской гордумы одобрили безвозмездную передачу в краевую собственность участка по улице Овчинникова. В дальнейшем его обменяют на участок по улице Ленина, 5, который находится в частной собственности, но входит в границы КРТ. Землю рассчитывают использовать для размещения стоянки у новой сцены театра оперы и балета, которую в будущем возведут в Разгуляе.

«Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Комитет рассмотрел и единогласно принял проект. Предлагаю поддержать решение комитета», — сообщил содокладчик по вопросу Даниил Морозов.

О планах по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета стало известно еще в 2010 году. Возвести объект планировали в 2014 году, но в 2015 году строительство отменили. Через два года Максим Решетников решил все-таки возвести сцену. В 2020 году для нее выбрали участок в микрорайоне Разгуляй. Строительство планировали завершить к юбилею Перми, но в итоге его отложили на неопределенный срок. 

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Депутаты пермской гордумы одобрили безвозмездную передачу в краевую собственность участка по улице Овчинникова. В дальнейшем его обменяют на участок по улице Ленина, 5, который находится в частной собственности, но входит в границы КРТ. Землю рассчитывают использовать для размещения стоянки у новой сцены театра оперы и балета, которую в будущем возведут в Разгуляе. «Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Комитет рассмотрел и единогласно принял проект. Предлагаю поддержать решение комитета», — сообщил содокладчик по вопросу Даниил Морозов. О планах по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета стало известно еще в 2010 году. Возвести объект планировали в 2014 году, но в 2015 году строительство отменили. Через два года Максим Решетников решил все-таки возвести сцену. В 2020 году для нее выбрали участок в микрорайоне Разгуляй. Строительство планировали завершить к юбилею Перми, но в итоге его отложили на неопределенный срок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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