19 декабря 2023

В Перми не будут строить новую сцену Пермского театра оперы и балета

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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена, театр-театр
Новую сцену планировали построить в Разгуляе Фото:

В Перми не планируют строить новую сцену Пермского театра оперы и балета. Деньги на нее в бюджете не запланированы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ.

«Я не против театра оперы и балета. Но если выбирать между третьим мостом через Каму и театром, я выбираю мост. Потому что у нас хороший действующий театр», — отметил губернатор. Он добавил, что на строительство необходимо 20 млрд рублей, а таких денег в региональном бюджете нет.

Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета начали обсуждать в 2010 году при губернаторе Олеге Чиркунове. Тогда провели архитектурный конкурс. Лучшим стал проект Дэвида Чипперфильда. Сцену планировали построить в 2014 году. В 2015 году при Викторе Басаргине строительство отменили, что вызвало конфликт между властями и худруком театра Теодором Курентзисом. В 2017 Максим Решетников решил все-таки возвести сцену. В 2020 году в качестве новой площадки выбрали участок на Разгуляе. Объект планировали закончить к 300-летию Перми, но сроки снова перенесли. Дмитрий Махонин ранее обещал возобновить разработку проекта и даже закончить его к 2026 году.

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В Перми не планируют строить новую сцену Пермского театра оперы и балета. Деньги на нее в бюджете не запланированы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ. «Я не против театра оперы и балета. Но если выбирать между третьим мостом через Каму и театром, я выбираю мост. Потому что у нас хороший действующий театр», — отметил губернатор. Он добавил, что на строительство необходимо 20 млрд рублей, а таких денег в региональном бюджете нет. Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета начали обсуждать в 2010 году при губернаторе Олеге Чиркунове. Тогда провели архитектурный конкурс. Лучшим стал проект Дэвида Чипперфильда. Сцену планировали построить в 2014 году. В 2015 году при Викторе Басаргине строительство отменили, что вызвало конфликт между властями и худруком театра Теодором Курентзисом. В 2017 Максим Решетников решил все-таки возвести сцену. В 2020 году в качестве новой площадки выбрали участок на Разгуляе. Объект планировали закончить к 300-летию Перми, но сроки снова перенесли. Дмитрий Махонин ранее обещал возобновить разработку проекта и даже закончить его к 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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