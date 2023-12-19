В Перми не будут строить новую сцену Пермского театра оперы и балета

20 декабря 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Новую сцену планировали построить в Разгуляе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми не планируют строить новую сцену Пермского театра оперы и балета. Деньги на нее в бюджете не запланированы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ. «Я не против театра оперы и балета. Но если выбирать между третьим мостом через Каму и театром, я выбираю мост. Потому что у нас хороший действующий театр», — отметил губернатор. Он добавил, что на строительство необходимо 20 млрд рублей, а таких денег в региональном бюджете нет. Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета начали обсуждать в 2010 году при губернаторе Олеге Чиркунове. Тогда провели архитектурный конкурс. Лучшим стал проект Дэвида Чипперфильда. Сцену планировали построить в 2014 году. В 2015 году при Викторе Басаргине строительство отменили, что вызвало конфликт между властями и худруком театра Теодором Курентзисом. В 2017 Максим Решетников решил все-таки возвести сцену. В 2020 году в качестве новой площадки выбрали участок на Разгуляе. Объект планировали закончить к 300-летию Перми, но сроки снова перенесли. Дмитрий Махонин ранее обещал возобновить разработку проекта и даже закончить его к 2026 году.

В Перми не планируют строить новую сцену Пермского театра оперы и балета. Деньги на нее в бюджете не запланированы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ. «Я не против театра оперы и балета. Но если выбирать между третьим мостом через Каму и театром, я выбираю мост. Потому что у нас хороший действующий театр», — отметил губернатор. Он добавил, что на строительство необходимо 20 млрд рублей, а таких денег в региональном бюджете нет. Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета начали обсуждать в 2010 году при губернаторе Олеге Чиркунове. Тогда провели архитектурный конкурс. Лучшим стал проект Дэвида Чипперфильда. Сцену планировали построить в 2014 году. В 2015 году при Викторе Басаргине строительство отменили, что вызвало конфликт между властями и худруком театра Теодором Курентзисом. В 2017 Максим Решетников решил все-таки возвести сцену. В 2020 году в качестве новой площадки выбрали участок на Разгуляе. Объект планировали закончить к 300-летию Перми, но сроки снова перенесли. Дмитрий Махонин ранее обещал возобновить разработку проекта и даже закончить его к 2026 году.