Звание «Почетный гражданин Челябинска» получат 40 ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение приняли депутаты городской думы.
«Во исполнение решений, принятых президентом России, и в ознаменование Года защитника Отечества, депутатами поддержано решение о присвоении почетного звания „Почетный гражданин города Челябинска“ участникам Великой Отечественной войны. Предполагается приурочить присвоение почетного звания к 80-летию Великой Победы, вручив всем награждаемым специально разработанный нагрудный знак», — сообщили URA.RU в пресс-службе думы.
На сегодня в Челябинске проживают 40 ветеранов — больше, чем в каком-либо муниципалитете региона. Так, в Копейске их осталось три.
Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке предложения Минобороны о присвоении звания почетного гражданина всем ветеранам Великой Отечественной войны 15 января. Об этом он сообщил во время заседания оргкомитета «Победа».
«Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетный гражданин региона, города или муниципалитета», — заявил Путин. Он отметил, что на данный момент многим ветеранам уже присвоено это звание. Однако каждый ветеран, боровшийся за нашу страну, заслуживает такой чести.
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