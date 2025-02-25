В Челябинске появится 40 новых почетных граждан. Фото

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Депутаты гордумы изменили положение о звании почетного гражданина Челябинска
Депутаты гордумы изменили положение о звании почетного гражданина Челябинска Фото:

Звание «Почетный гражданин Челябинска» получат 40 ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение приняли депутаты городской думы.

«Во исполнение решений, принятых президентом России, и в ознаменование Года защитника Отечества, депутатами поддержано решение о присвоении почетного звания „Почетный гражданин города Челябинска“ участникам Великой Отечественной войны. Предполагается приурочить присвоение почетного звания к 80-летию Великой Победы, вручив всем награждаемым специально разработанный нагрудный знак», — сообщили URA.RU в пресс-службе думы.

На сегодня в Челябинске проживают 40 ветеранов — больше, чем в каком-либо муниципалитете региона. Так, в Копейске их осталось три.

Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке предложения Минобороны о присвоении звания почетного гражданина всем ветеранам Великой Отечественной войны 15 января. Об этом он сообщил во время заседания оргкомитета «Победа».

«Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетный гражданин региона, города или муниципалитета», — заявил Путин. Он отметил, что на данный момент многим ветеранам уже присвоено это звание. Однако каждый ветеран, боровшийся за нашу страну, заслуживает такой чести.

Так выглядит нагрудный знак почетного гражданина Челябинска
Так выглядит нагрудный знак почетного гражданина Челябинска
Фото:

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Звание «Почетный гражданин Челябинска» получат 40 ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение приняли депутаты городской думы. «Во исполнение решений, принятых президентом России, и в ознаменование Года защитника Отечества, депутатами поддержано решение о присвоении почетного звания „Почетный гражданин города Челябинска“ участникам Великой Отечественной войны. Предполагается приурочить присвоение почетного звания к 80-летию Великой Победы, вручив всем награждаемым специально разработанный нагрудный знак», — сообщили URA.RU в пресс-службе думы. На сегодня в Челябинске проживают 40 ветеранов — больше, чем в каком-либо муниципалитете региона. Так, в Копейске их осталось три. Президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке предложения Минобороны о присвоении звания почетного гражданина всем ветеранам Великой Отечественной войны 15 января. Об этом он сообщил во время заседания оргкомитета «Победа». «Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетный гражданин региона, города или муниципалитета», — заявил Путин. Он отметил, что на данный момент многим ветеранам уже присвоено это звание. Однако каждый ветеран, боровшийся за нашу страну, заслуживает такой чести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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