Выплаты ветеранам и особые статусы городам: как готовятся в России к 80-летию Победы

Сегодня, 15 января, президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа». Оно было посвящено подготовке к юбилейным торжествам, которые состоятся 9 мая 2025 года в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Событие транслировалось в прямом эфире на канале «Россия 24». Министр обороны Белоусов сообщил, что в рамках празднования Дня Победы предполагается участие военных подразделений из 19 стран, находящихся в дружественных отношениях с Россией. Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.
Меры по поддержке ветеранов
Путин выразил поддержку инициативе Министерства обороны о присвоении статуса почетного гражданина России всем участникам Великой Отечественной войны. Также он поручил региональным лидерам лично встречаться с ветеранами и ознакомиться с их нуждами и проблемами.
Кроме того, Путин подписал указ о выплате единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Согласно указу, фронтовики, их вдовы и лица, которые в детстве были узниками концлагерей, получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла, сотрудники военных объектов и строители оборонительных сооружений будут награждены суммой в 55 тысяч рублей.
Нескольким городам присвоят звание «Город трудовой доблести»
Генеральный секретарь партии «Единая Россия» Владимир Якушев обратился к Путину с предложением присвоить статус «Города трудовой доблести» семи городам России, которые внесли значительный вклад в достижение победы во время Великой Отечественной войны. Среди населенных пунктов, предложенных для награждения — Миас, Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Салехард, Зеленодольск и Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области.
Какие мероприятия проведут в рамках 80-летия Победы
Белоусов заявил, что МО РФ приложит все усилия для того, чтобы мероприятия, посвященные 80-летию Великой Отечественной войны, состоялись на высочайшем уровне. Также министр сообщил, что будут обнародованы новые данные о преступлениях со стороны украинских и прибалтийских пособников гитлеровцев времен второй мировой войны.
Андрей Белоусов предложил ввести в образовательную программу российских школ специальный курс, посвященный изучению подвигов защитников Родины в годы ВОВ. Он обратился к президенту России с просьбой оказать поддержку предложению МО о присуждении статуса «погибших при защите Отечества» воинам, которые пропали без вести в период Великой Отечественной войны и чьи имена и обстоятельства смерти были установлены благодаря поисковым работам.
Подготовка к параду в Москве
Белоусов заявил, что в связи с 80-летием Великой Победы торжественные парады состоятся в Москве, восьми городах-героях и в 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов, а также общевойсковых армий и Каспийской флотилии. По его словам, в парадных расчетах примут участие военнослужащие, участвующие в специальной военной операции.
Также министр обороны заявил, что к празднованию Дня Победы 9 мая были приглашены военные подразделения из 19 стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. По словам Белоусова, участие в мероприятии уже подтвердили десять государств. Он также отметил, что в день празднования Победы масштабные торжества с участием войск пройдут в 370 населенных пунктах России.
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